Palavra do Leitor - 21 de janeiro de 2025

Regionalidade

O Diário completará 67 anos com atuação destacada na região, ouvindo e servindo a população e, principalmente, levantando questões de relevância que podem mudar a vida das pessoas na saúde, educação, cultura, esporte, segurança pública, mobilidade urbana, zeladoria. O editorial do dia 14, ‘Forte, mas desunido’, prova o cunho regional deste jornal. Entretanto, nossa bancada de deputados estaduais tem nos decepcionado, como também o Consórcio Intermunicipal, com atuação pífia, inoperante, até que me provem o contrário. Qual o canal de comunicação do Consórcio? Há portal de transparência? Sincronismo entre os deputados estaduais, federais, nas pautas elaboradas por este órgão? Alguns exemplos que considero pontuais; temos um único hospital de alta complexidade na região para 3 milhões de habitantes; há projeto para ampliação de vagas ou nova unidade? Na educação, temos uma universidade federal (UFABC). A USP não está presente na região. O BRT-ABC, modal público, teve novo adiamento. São apenas 17,3 km de extensão, muito pouco para o quarto PIB do Brasil. Falta transparência na gestão do Consórcio. Tivemos adido em Brasília, Fabio Palacio, candidato derrotado a prefeito em São Caetano. Espero que o Consórcio tenha compostura e altivez nos questionamentos. Aguardo informações.

Ronaldo Duran

Santo André

Fundação Casa

‘Número de jovens na Fundação Casa cresce 15% no Grande ABC’ (Setecidades, ontem). Acabem com as escolas, com a responsabilidade da família, deleguem aos professores o milagre, deixem tudo às traças... Resultados positivos não podem vir daí.

Luciana Braga Souza

do Instagram

Aposentadoria

O sistema atual de aposentadoria foi criado em 1923, com a promulgação da Lei Eloy Chaves que estabeleceu a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Posteriormente, em 1966, durante o regime militar, foi criado o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), unificando os institutos de aposentadoria e pensões do setor privado e dos servidores públicos. O sistema se baseava na ideia de que, com o aumento de empresas e de pessoas contribuindo, a demanda das aposentadorias futuras estaria garantida. Raciocínio lógico, mas que deixou de levar em conta alguns fatores, como o aumento da expectativa de vida da população; o populismo explícito dos governantes que concederam aposentadoria a quem nunca contribuiu e sem a contrapartida governamental; a criação de benefícios sociais onde, para não o perderem, pessoas preferem atuar na informalidade. Dessa forma, preciosas contribuições ao Instituto deixaram de existir, colocando em risco sua existência. Assim, a responsabilidade pelo rombo previdenciário criado pelos desmandos dos próprios governos, será novamente jogada nas costas dos aposentados, agora com a correção do beneficio com índice abaixo da fantasiosa, para não dizer vergonhosa, inflação divulgada.

Vanderlei Retondo

Santo André

Posse de Donald Trump

‘Posse de Trump será a primeira com a presença de líderes estrangeiros’ (Política, ontem). “Deus salve a América.” E o Mundo!





Tania Tavares

Capital

Léo Batista

‘Léo Batista, ícone do jornalismo, morre aos 92’ (Esportes, ontem). Um dos mais admirados jornalistas deste País, Léo Batista, aos 92 anos, faleceu. Deixa grande legado. Desde 1953 no Grupo Globo, com muito brilhantismo na área de esportes, foi apresentador, narrador e até dublador. O primeiro trabalho que ficou na história foi em 1954, ao noticiar o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Nossos sentimentos à família!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)