Palavra do Leitor - 20 de janeiro de 2025

Crime organizado

‘ONG acusada de ligação com o PCC é alvo de operação’ (Setecidades, dia 15). Quando a gente pensa que já viu de tudo, eis que em presídios de segurança máxima os chefes do PCC fazem consultas médicas, aplicação de botox, clareamento de dentes e até cirurgias plásticas. Entre eles, Marcola, chefe máximo do PCC, que fez aplicação de botox na testa. Parece inacreditável, mas isso acontece e se espalha cada vez mais no sistema prisional do Brasil. Como funcionava o esquema: a ONG (fajuta) Pacto Social e Carcerário, que fazia denúncias falsas de abusos e maus-tratos contra presos para desviar a atenção do sistema prisional, contratava advogados que, por sua vez, contratavam médicos e dentistas para fazerem os procedimentos dentro de presídios de segurança máxima(?). Numa operação feita pelo Ministério Público e Polícia Civil, foram presos oito advogados e o presidente e vice desta pseudo ONG. Os médicos talvez nem soubessem (?) que estavam sendo contratados pelo PCC, mas faziam procedimentos estéticos dentro de um presídio de segurança máxima e isso não é nada normal, pelo menos não deveria ser. E assim caminhamos neste Brasil onde os bandidos têm cada vez mais direitos e regalias e nós, cidadãos comuns, ficamos cada vez mais reféns da bandidagem e presos em nossas casas com medo de assalto, roubo, bala perdida etc.

Mauri Fontes

Santo André

Lula x Bolsonaro

Há uma única universidade pública federal no Grande ABC, a UFABC. No governo Lula, duas unidades do Instituto Federal, que oferece cursos profissionalizantes focados no mercado de trabalho, foram prometidos para Mauá e Diadema, com apoio de empresas locais, em especial das montadoras da região. Em contrapartida, o governo anterior não teve nenhuma relevância nesta pauta. Não se ganham eleições com fake news. A propósito, o último presidente ganhou a eleição no voto de repúdio. Após quatro anos, o eleitor desaprovou-o nas urnas, democraticamente. Como parlamentar, nunca ocupou nenhuma presidência das comissões temáticas. Capitão, foi expulso do Exército, preso por 15 dias, em setembro 1986. Sua profissão é a de político, assim como os quatro filhos. Muito se falou na austeridade fiscal, mas deixou rombo de R$ 255 bilhões, calote nos precatórios e nos organismos internacionais. A meta da inflação estourou nos anos de 2021 e 2022. Lembrando: o Pix teve início em 5 de outubro de 2020; entretanto, foi planejado no governo Temer. Estudos tiveram início em 2016, por meio do Banco Central. Resumindo, não deixou saudade. É réu, mas tem o direito de defesa. Vamos aguardar. Uma mentira fala mais alto que muitas verdades. A última mentira foi a do Pix.

Ronaldo Duran

Santo André

‘BBB’

Confesso que fiquei espantado com algumas manifestações sobre o BBB. Parece que alguns leitores acham que a TV tem que ser sisuda, carrancuda, mal-humorada, ou então passar apenas documentários ou aulas de tele-curso. Televisão, na sua essência, é entretenimento; e as emissoras possuem programas voltados para todos os tipos de público. Vivemos em pleno ano de 2025, com gigantescos avanços culturais, com alta tecnologia, que está sempre presente no nosso dia a dia. Existem diversos formatos na TV dos tempos atuais; temos o streaming, a TV a cabo, os aplicativos segmentados e a boa e velha TV aberta. Mas parece que alguns leitores, articulistas conservadores, ainda vivem nos tempos da TV analógica e sem controle remoto. Eu não gosto do BBB, e assumo o controle da situação, com o ato soberano, de mudar de canal. Aconselho os nobres leitores a fazerem o mesmo. O mundo anda chato demais para que fiquem ditando regras morais.

Fábio Durante

Santo André