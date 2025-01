Palavra do Leitor - 13 de janeiro de 2025

Contas públicas

Enquanto a desigualdade cresce no Brasil, um grupo seleto de mulheres de ministros do governo “L” está faturando fortunas com cargos em TCEs (Tribunais de Contas Estaduais). Segundo o portal Metrópole, essas esposas acumulam salários que chegam a ultrapassar os R$ 100 mil por mês, entre salários fixos, auxílios e penduricalhos. Onélia Santana, esposa do ministro Camilo Santana (PT), eleita conselheira TCE-CE em dezembro de 204, tem salário de R$ 39.717,69, mais R$ 13 mil de ajuda de custo, R$ 2.000 de auxílio-alimentação e mais de R$ 5.000 de auxílio-saúde, totalizando mais de R$ 60 mil mensais em um cargo vitalício; Marilia Brito Xavier Góes, esposa de Waldez Góes (União Brasil), conselheira do TCE-AP, já recebeu R$ 119 mil em um único mês; Rejane Ribeiro Sousa Dias, esposa de Wellington Dias (PT), recebeu R$ 111 mil; Aline Peixoto, esposa de Rui Costa (PT), embolsa R$ 51,6 mil por mês; Renata Pires Calheiros, esposa de Renan Filho (MDB), soma R$ 50 mil mensais. E as contas públicas do Estado inchado crescendo a cada dia. E lá vem mais um concurso em 2025 para 100 mil vagas, a maioria na esfera federal. Tem como dar certo uma gestão com exemplos como estes vindo de cima? Aí, para ajustar as contas, mexem nas regras do salário mínimo, para diminuir, obvio; Benefícios de Prestação Continuada para os velhinhos ou pessoas com qualquer tipo de deficiência e, assim, sempre sobra para os menos favorecidos. E isso é somente a pontinha do iceberg hein! Como dizem, o amor venceu e nós, otários, mais uma vez vamos ficar com esta conta.

Mauri Fontes

Santo André

Orçamento

‘Haddad suspende férias para discutir orçamento com Lula’ (Economia, dia 7). O orçamento de 2025 ainda será discutido para aprovação após o recesso parlamentar. Em qualquer empresa privada o orçamento de 2025 teria sido discutido, revisado e aprovado no máximo até novembro. Estamos em 2025 e ainda sem orçamento anual aprovado. Dá para levar este governo a sério?

Walmir Ciosani

São Bernardo

Venezuela

Parafraseando a jornalista Eliane Cantanhêde, também pergunto: e agora, José? Num país onde o atual mandatário se diz populista, mas que sequestra uma candidata legítima, qual a real posição do Brasil quando se trata de desmandos e torturas numa prisão subterrânea?

João Camargo

Capital

Lula

Segundo o folclore futebolístico, na preleção referente à partida da Seleção Brasileira contra a União Soviética – da qual fazia parte a Rússia –, pela Copa de 1958, após o treinador Vicente Feola detalhar como deveriam ser as jogadas de Garrincha, o genial jogador das pernas tortas indagou: “O senhor combinou isso com os russos?” Pois bem, considerando que democracia significa “governo do povo” (do grego “dêmos”, povo, mais “kratía”, governo, poder), faltou o presidente Lula combinar com o povo sua presença na farsesca “festa da democracia”, no último 8 de janeiro. Como se não bastasse o fiasco de público, o egocêntrico e boquirroto Lula, que ofuscou a democracia ao personalizar o evento, ainda constrangeu os poucos presentes (a maioria de militantes de esquerda) com sandices típicas dos enredos eróticos de Carlos Zéfiro, em seus populares”catecismos”, nas décadas de 1950 a 1970, nos quais “puladores de cerca” se divertiam com suas amantes, enquanto suas esposas ingênuas cuidavam do lar. Lula tornou-se uma mescla piorada do senil Joe Biden com o lascivo Carlos Zéfiro. Que lástima!

Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru (SP)