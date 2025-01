Os alarmantes números de infrações de trânsito registradas no Grande ABC em 2024 revelam uma prática que não pode mais ser tolerada: o avanço do sinal vermelho. Com 9.539 ocorrências desse tipo no último ano, conforme revela reportagem publicada nesta edição do Diário, observa-se crescimento de 23% em relação a 2023, segundo dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). Esses atos de imprudência representam não apenas desrespeito à legislação, mas também grave ameça à integridade de pedestres e outros condutores. Embora a pressa e a distração sejam apontadas como as principais causas, é imperativo reconhecer que a solução requer intervenções efetivas das autoridades locais.

Os gestores públicos das sete cidades precisam agir imediatamente. As estatísticas de mortes no asfalto expõem a urgência do assunto. Atividades educativas, aliadas a fiscalização rigorosa, são ferramentas que podem transformar o comportamento de motoristas e motociclistas. A implantação de sistemas de monitoramento mais eficazes e a realização de campanhas de conscientização nos meios de comunicação e nas ruas podem salvar vidas. Especialistas apontam que reforçar a mensagem sobre as consequências dessa prática é essencial para alterar atitudes arraigadas. Ademais, a mobilização da sociedade civil é um elemento fundamental, pois é no engajamento coletivo que reside a força para gerar mudanças duradouras.

Faz tempo que a violência no asfalto tinge de sangue as vias das sete cidades – e, apesar dos discursos oficiais, poquíssimo, para não dizer nada, é feito para mudar a realidade. O respeito às regras de trânsito é um compromisso com a vida e a harmonia nos espaços urbanos. A negligência em coibir atitudes perigosas é, por consequência, uma negligência com a segurança de toda a comunidade. É hora de as administrações municipais assumirem a responsabilidade que lhes cabe e implementarem medidas para reverter esse cenário. O Grande ABC tem potencial para se tornar um exemplo de mobilidade segura e cidadã, mas isso só será possível com a ação decidida de seus governantes e o apoio de sua população.