Santo André inicia construção do Parque Urbano Santa Teresinha na segunda

As obras do Complexo Viário Santa Teresinha seguem, a partir desta segunda-feira (13), começam também as intervenções para a implantação do Parque Urbano Santa Teresinha, área verde que será construída onde atualmente se encontra a Praça Samuel de Castro Neves.

Serão instaladas quadras poliesportivas, academia ao ar livre, pista de caminhada, ciclovia, áreas de convívio e lazer, playground, espaço pet, além do desenvolvimento paisagístico e revitalização da vegetação, com espécies arbóreas da Mata Atlântica, respeitando e valorizando o entorno e a arborização já existente. No total, o novo espaço verde conta com cerca de cinco mil metros quadrados.

Neste sábado (11) o prefeito Gilvan Junior (PSDB) visitou o local na companhia do secretário de Infraestrutura e Obras, Acácio Miranda, entre outras autoridades. Eles aproveitaram para conhecer todo o espaço e ainda cumprimentar – e ouvir – munícipes e moradores que residem próximos à área.

“As obras do Complexo Viário e do Parque Urbano Santa Teresinha estão transformando a região e em breve os moradores terão um novo espaço verde e de lazer para trazerem as famílias”, explica o prefeito Gilvan.

Para que o novo Parque Urbano tome forma, a atual estrutura sofrerá algumas modificações e, para realização das obras, será necessário interditar a praça a partir desta segunda-feira. Serão 500 metros lineares de pista de caminhada e 710 metros lineares de ciclovia – que, inclusive, terá início próximo à estação de trem Prefeito Saladino, da Linha 10 - Turquesa da CPTM, facilitando o acesso dos usuários.

O parque contará com uma quadra poliesportiva e um campo de futebol society que, somados, terão 775 metros quadrados. A academia ao ar livre terá 14 equipamentos distribuídos em 391 metros quadrados, enquanto o playground contará com área de 506 metros quadrados, a qual terão contemplados 15 brinquedos, sendo quatro deles adaptados para acessibilidade de pessoas com deficiência. Já o espaço pet vai ter 560 metros quadrados de espaço cercado, com obstáculos de exercício e treino para cães.