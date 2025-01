Vice do PT evita confronto com Janja e quer comissão de juristas para defender os irmãos Brazão

O vice-presidente do PT e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, reforçou a defesa dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, acusados de mandar matar a vereadora do Rio Marielle Franco. Em entrevista ao Estadão, ele sugeriu a criação de uma comissão de juristas para reavaliar o caso e atestar a inocência dos dois. Quaquá também evitou confrontar a primeira-dama Rosângela da Silva, a "Janja" e rebateu a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ambas criticaram a posição dele em favor dos irmãos Brazão.

Na quinta-feira, 9, Quaquá publicou uma foto ao lado dos familiares dos Brazão e disse que eles foram presos injustamente. A publicação causou desconforto no partido e provocou reação pública de Janja, Anielle e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A sigla discute punições ao prefeito de Maricá, com uma ala defendendo a expulsão dele da legenda.

Segundo Quaquá, é necessário fazer um "pente-fino" no inquérito realizado pela Polícia Federal (PF) e, para isso, ele defende a utilização da investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ). No relatório sobre a morte da vereadora, a PF atestou que a PC-RJ sabotou o inquérito, o que ocasionou a prisão do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da corporação. "Tudo numa investigação precisa ser checada", disse Quaquá.

O vice-presidente do PT quer que a comissão reúna "os melhores juristas do País" para analisar os detalhes dos dois inquéritos. Questionado sobre a participação dos irmãos Brazão no crime, Quaquá disse que "simplesmente não existem provas" contra os dois e tentou associar a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na execução da vereadora, o que não foi citado no relatório da PF.

"Eu peço que juristas sérios revejam o processo para ver se há provas contra os Brazão. Eu sei que as maiores ligações que existem entre o assassino que está sendo beneficiado com a sua própria delação é com a família Bolsonaro", disse Quaquá, sem apresentar provas contra o ex-presidente.

O Estadão procurou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não obteve retorno.

Domingos e Chiquinho Brazão estão presos desde março do ano passado após serem apontados pela PF como os mandantes da execução da ex-vereadora. Segundo o inquérito, finalizado seis anos após o crime, o assassinato foi motivado por grilagem de terras que eram de interesse de milicianos ligados aos Brazão. Marielle e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos a tiros no bairro carioca do Estácio em 14 de março de 2018.

Quaquá evita confronto com Janja e rebate Anielle

Assim que Quaquá publicou a foto ao lado de familiares dos Brazão, Janja e Anielle criticaram o posicionamento do dirigente. A primeira-dama declarou que é "desrespeitoso promover a desinformação nas redes sociais" sobre a morte da vereadora. Anielle, por sua vez, prometeu entrar com uma ação no comitê de ética do PT. "Tirem o nome da minha irmã da boca de vocês", disse a ministra da Igualdade Racial.

Questionado sobre os posicionamentos de Janja e Anielle após a publicação, Quaquá disse que não se manifestaria sobre a resposta dada pela primeira-dama por respeito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sobre a ministra da Igualdade Racial, o vice-presidente do PT disse: "se há alguém na esquerda que usa a morte da Marielle não sou eu".

"Eu só acho que em respeito a memória de uma vereadora, negra, de esquerda, que foi brutalmente assassinada, devíamos ir a fundo em busca da verdade. Também não deixar que o assassino tenha regalias e redução de pena por conta de uma delação sem provas", disse Quaquá.

Publicação de Quaquá causa racha no PT e ala defende expulsão do partido

O posicionamento de Quaquá em defesa dos Brazão causou uma racha nos quadros petistas, que defendem diferentes punições ao dirigente. Uma ala, liderada pelo secretário-executivo do Foro de São Paulo Valter Pomar, defende a expulsão do prefeito da legenda. Há também aqueles que preferem o afastamento dele da vice-presidência do partido e os que acham que ele não deve ser punido.

Segundo interlocutores do PT ouvidos pelo Estadão, uma análise do caso pela comissão de ética do PT, acionada por Anielle, precisa ser avalizada pela maioria do diretório nacional e costuma ser demorada. O partido terá eleições internas em julho, que vai renovar a sua direção.

Ao Estadão, Quaquá chamou Pomar de "imbecil" e "dinossauro soviético". O vice-presidente também afirmou que o PT é um partido democrático que aceita posições divergentes dos filiados.

"Quem pede a minha expulsão é um minoritário chamado Valter Pomar que é um dinossauro soviético. Mas ele tem o direito porque é um partido democrático, até mesmo com os imbecis tem a liberdade de opinião", disse o prefeito de Maricá. O Estadão procurou o secretário-executivo do Foro de São Paulo, mas não obteve retorno.

Petistas ouvidos pelo Estadão divergem sobre as consequências que serão impostas a Quaquá. Enquanto alguns acreditam que ele pode ser expulso, afastado da vice-presidência ou escanteado das próximas eleições internas do partido, há também membros que duvidam de uma punição ao prefeito de Maricá.

Um deles afirmou que Quaquá tem muito prestígio no partido por ser uma liderança no Rio de Janeiro, Estado estratégico do PT, e pelas gestões anteriores dele na prefeitura de Maricá, que acabou se tornando uma vitrine das administrações petistas. Por isso, essa ala acredita que o partido terá outras prioridades em 2025 e que uma punição ao dirigente é "desnecessária".

Apesar do desconforto no partido, o prefeito de Maricá anunciou que será candidato a vice-presidente na chapa majoritária que disputará o comando do PT. O grupo, que atualmente compõe a administração de Gleisi, discute qual será o novo presidente, com o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva sendo o favorito.