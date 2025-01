TeamHypolito é destaque da região no Big Brother Brasil 2025

A Rede Globo de Televisão anunciou na quinta-feira as duplas participantes da edição comemorativa dos 25 anos do Big Brother Brasil. As parcerias foram reveladas pelo apresentador Tadeu Schmidt, que vai comandar a atração este ano, durante a programação da emissora. E o Grande ABC marcará presença no programa que terá início na próxima segunda-feira (13), com término previsto para 22 de abril. Dois dos principais nomes da ginástica artística brasileira, os irmãos andreenses Diego e Daniele Hypólito formam uma das 12 duplas divididas entre os grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos), que irão disputar prêmio a ser revelado pela emissora – na edição 2024, chegou a R$ 2,9 milhões. “Estamos prontos para entrar no Big Brother 25”, afirmou Diego, 38 anos, juntamente com a irmã, de 40, em vídeo divulgado no Instagram dele. “E vamos levar todo espírito de equipe e competitividade para a casa”, disse Daniele.

A irmã destacou o quanto a carreira na ginástica os ajudou a aprender a trabalhar em parceria, e principalmente, “sempre com um torcendo pelo outro”, disse. “Com bons valores, bons costumes, mas principalmente com espírito esportivo e, acima de tudo, em família”, destacou Diego, que, em seguida, questionou: “e aí, preparados para torcer por nós? Vamos fazer história no Big Brother Brasil 25”. A irmã salientou: “Vamos saltar, girar e conquistar os corações”.

A ideia da dupla é repetir, no confinamento da casa do BBB 25, o sucesso obtido no esporte. Entre as principais conquistas de Diego estão a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, dois títulos mundiais, além de 63 premiações em edições de Copa do Mundo – isso sem contar cinco títulos de Pan-Americano e outros três de Sul-Americano. Já Daniele foi por duas vezes ouro na Copa do Mundo, garantiu uma prata em Mundial, além de ter sido campeã pan-americana em seis ocasiões e, brasileira, por 14 vezes.