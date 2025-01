Palavra do Leitor - 10 de janeiro de 2025

Consórcio

‘Consórcio anuncia volta de S.Bernardo, e Lima espera 1ª reunião’ (Política, dia 4). Quero, por meio do Diário, que está sempre atento aos problemas regionais, sugerir que os aterros sanitários sejam uma pauta prioritária do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, ainda mais neste momento em que há movimento dos prefeitos para o retorno das cidades que haviam saído do colegiado. Este é um assunto de suma importância regional. Há projetos tecnológicos já existentes que são compatíveis com o meio ambiente e com a economia, já que geram energia limpa. É importante que os secretários e técnicos no assunto descubram quais países já utilizam estes equipamentos e a sua viabilidade de instalação. A maioria dos aterros está com a capacidade se esgotando. Espero estar contribuindo para que o Consórcio, por meio das administrações recém-empossadas, dê exemplo de preocupação com o próximo, com a sustentabilidade e com a economia energética.

Euclides Marchi

Santo André

Levitação magnética

‘Aos 85 anos, andreense idealiza ver a região à frente no Brasil’ (Setecidades, dia 5). A repórter Tatiane Pamboukian, do Diário, trouxe-nos reportagem do hoje andreense Sr. Adalberto Dias Almeida, com 85 anos de idade e em plena missão ativa de idealista e realizador. O senhor Adalberto nos propõe uma reflexão: quantos Adalbertos Dias de Almeida existem não só em nossa Santo André, mas nas sete cidades? A luta – e não guerra – do Adalberto é no sentido de “colocar sua cidade e região na vanguarda do desenvolvimento”, como nos relata a reportagem. E esse comportamento é um convite a todos nós para que não desistamos jamais de nossas altruístas intenções. Nossa admiração, respeito, gratidão e reconhecimento ao cidadão andreense e do mundo, Sr. Adalberto.

Cecél Garcia

Santo André

Bolsa de valores

Com a economia brasileira em frangalhos, até os acionistas mais conservadores estão apavorados.Após a posse de Lula, no início de 2023, as ações da Vale (mineradora) eram cotadas a R$ 93,99 e as da Cogna Educação, a R$ 2,09. No pregão de 3 de janeiro, foram cotadas a R$ 53,24 e R$ 1,08, respectivamente. Todo investidor sabe que o mercado acionário é de risco, sujeito a oscilações, mas a bolsa de valores, devido ao caos econômico, está à deriva.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Diadema

‘Taka contingencia 35% do Orçamento e suspende pagamentos’ (Política, ontem). Recebeu o cofre da prefeitura saqueado pelos ladrões do PT. É o padrão.

Eduardo Gomes

do Facebook

Primeira-dama

Nenhuma novidade que aprovação da primeira-dama Janja Lula da Silva esteja tão em baixa. Sempre com um marqueteiro de plantão a acompanhando, meteu os pés pelas mãos no afã de ser uma “primeira-dama diferente”. Errou e vem errando feio querendo se mostrar “mais capacitada” do que as primeiras-damas do passado, que se dedicavam a projetos sociais. Sua maior rival é Michelle Bolsonaro, que até hoje tem aprovação popular altíssima pelos inúmeros projetos sociais, sendo o principal deles a abertura de um cadastro nacional para deficientes e autistas, que proporcionou o programa BPC para que familiares tenham condições econômicas para inseri-los da melhor forma na sociedade. Janja, nesses dois anos, ganhou até apelido de “Esbanja”, porque já gastou R$ 63 milhões sem nenhum retorno para o País. O povo está vendo e desaprova!





Beatriz Campos

Capital

Direitos humanos

Uma investigação envolvendo o soldado israelense Yuval Vagdani, de férias em nosso País, acusado de supostos crimes de guerra e genocídio, foi determinada pela juíza federal Raquel Soares Chiarelli. Pergunto: onde estava essa juíza quando, em 30 de maio de 2023, o ditador e acusado de graves violações de direitos humanos pela ONU (Organização das Nações Unidas, aterrissou em Brasília para reunião dos chefes de Estado e de governo de 11 países latino-americanos?

Vanderlei Retondo

Santo André