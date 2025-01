Charge - 10 de janeiro de 2025

Com o objetivo de manter a Seccional de São Bernardo da Polícia Civil no topo do ranking estadual que avalia a atuação na redução de índices criminais e de eficiência das forças de segurança, a delegada titular da unidade, Kelly Cristina Sacchetto, projeta ampliar ações em 2025 para melhorar números que já foram positivos em 2024.

No ano passado, um levantamento da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) apontou a Seccional de São Bernardo, que abarca também São Caetano, como a mais eficiente do Estado de São Paulo no combate à criminalidade, levando em consideração três indicadores: vítimas de letalidade violenta, roubos e furtos de veículos e roubos outros.