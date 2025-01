Santos sofre goleada em 1º teste de Pedro Caixinha

No primeiro teste do técnico português Pedro Caixinha, o Santos sofreu uma goleada do modesto Athletic, de Minas Gerais, pelo placar de 4 a 1, ontem, no CT Rei Pelé. O marcador registrou empate por 1 a 1 quando a equipe paulista contou com seus titulares em campo.

A atividade foi dividida em quatro tempos de 25 minutos. Caixinha contou com os titulares somente nas duas primeiras etapas, e mudou completamente o time escalado nos tempos finais.

O gol santista foi marcado pelo atacante Guilherme em cobrança de pênalti sofrido por Soteldo, que voltou ao time após período de empréstimo ao Grêmio na temporada passada.

Caixinha não pôde contar na atividade de ontem com os reforços Luisão, Zé Ivaldo, Léo Godoy e Thaciano. Os quatro serão anunciados oficialmente nos próximos dias, embora já tenham participado dos treinamentos com o restante do elenco nos últimos dias.

Com o jogo-treino desta quinta-feira, o Santos encerra sua primeira semana da pré-temporada. A equipe da Vila Belmiro foi a primeira a iniciar sua preparação para 2025 entre os grandes de São Paulo. O grupo ganha folga hoje e voltará aos trabalhos amanhã.

O primeiro jogo oficial do time neste ano será na quinta-feira que vem, dia 16, contra o Mirassol, na Vila Belmiro, pela rodada de abertura do Paulistão. Sorteada no Grupo B, a equipe disputará uma vaga no mata-mata contra Guarani, Portguesa e Bragantino.