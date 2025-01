‘Nosso trabalho em equipe’, secretário?

Orlando Morando (sem partido), ex-prefeito de São Bernardo, assumiu há apenas nove dias a Secretaria de Segurança da Capital, mas não exitou em arvorar-se os feitos de seus antecessores no cargo. Ao exaltar, no início da semana, a queda de 27,2% nos registros de roubos e de 18% no de furtos no Centro de São Paulo no acumulado de janeiro a outubro do ano passado ante o mesmo período de 2023, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o chefe da Pasta afirmou que a segurança na região central da cidade está mais fortalecida graças ao “nosso trabalho em equipe” e que, com gestão eficiente e tecnologia avançada, “entregamos resultados concretos”, sem fazer qualquer menção aos secretários que o antecederam no cargo e que, efetivamente, comandavam a Pasta no período analisado – Elza Paulina de Souza, de janeiro de 2021 a março de 2024, e Alcides Fagotti Junior, nos nove meses seguintes. Ontem, porém, em entrevista concedida ao SBT, Morando preferiu ser mais comedido, ao atribuir ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) a entrega de 50 viaturas elétricas à GCM (Guarda Civil Metropolitana), e não mais a “nós”.

Bastidores

Sem freios

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB, foto), decidiu verificar pessoalmente denúncia dando conta de que há ônibus escolares parados há meses. Segundo o prefeito, faltam peças, filtros e até freios nos coletivos. “Essa negligência reflete um desmonte sistemático na infraestrutura educacional. O que é ainda mais preocupante é que esse cenário de abandono se estende ao planejamento do kit escolar e dos uniformes para o início do ano letivo. Não podemos permitir que essa situação continue”, afirmou.

Sama – 1

O líder comunitário Emerson Ribeiro da Silva, o Emerson Nego (MDB), foi nomeado pelo prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), superintendente da Sama (Gestão de Saneamento Básico e Serviços Concedidos de Mauá). A nomeação foi publicada ontem, no Diário Oficial do município. Emerson Nego disputou a vereança nas eleições de 6 de outubro do ano passado, mas não teve sucesso – com 1.352 votos, ficou na segunda suplência de seu partido.

Sama – 2

Com a concessão dos serviços de abastecimento de água à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no início de 2020, a Sama passou por uma reestruturação e atua agora na fiscalização dos serviços executados pelas empresas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, gás encanado e telefonia da cidade.

Subindo a serra

Marcelo Oliveira recebeu no Paço o deputado estadual Caio França (PSB). O jovem parlamentar – filho do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB) – postou vídeo temporário nas redes sociais subindo a Serra do Mar, pela Rodovia dos Imigrantes, com origem em São Vicente e destino em Mauá. Na sequência, publicou uma foto com a frase: “Renovando nosso compromisso de garantir recursos para Mauá junto com o prefeito reeleito”.

Mandem sugestões

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) está curtindo as férias em família depois de um 2024 extremamente agitado. Além do trabalho na Câmara e de disputar as eleições majoritárias em São Bernardo, o cidadanista ganhou o prêmio Excelência Parlamentar 2024, entregue pelo Ranking dos Políticos. Agora é praia, andar de bicicleta com o filho e ler livros. Aliás, o deputado pretende ler um livro por semana e fez um convite pelo Instagram: “Tem uma sugestão de leitura pra gente?” Alguém se habilita?