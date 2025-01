Anchieta é opção para quem dirige até a Capital

A Rodovia Anchieta é a estrada de maior fluidez para quem se desloca do Litoral até São Paulo, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) nesta quinta-feira (9). No fim desta tarde, a Rodovia dos Imigrantes apresenta quatorze quilômetros de lentidão para a Capital.

De acordo com a Ecovias, os trechos travados estão entre o km 61 e 59 e do km 61 ao 53 para São Paulo. Ambas rodovias para o Litoral estão livres de congestionamento nos registros, entretanto, neblina e chuva marcam trechos.