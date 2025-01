Mandy Moore mostra como sua está sua casa pós incêndio florestal nos Estados Unidos

Que tristeza! O incêndio florestal em Los Angeles, Estados Unidos, está tomando uma grande proporção no mundo. Diversos artistas tiveram que abandonar suas casas para se protegerem do fogo que já chegou na cidade. Mandy Moore, uma das atrizes que deixou sua residência, voltou para sua rua e relatou o estrago.

A atriz comentou no Instagram que, quase todos seus vizinhos perderam tudo:

Conseguimos estacionar e caminhar pela nossa rua para testemunhar toda a perda. Milagrosamente, a parte principal da nossa casa ainda está de pé. Por enquanto. Não é habitável, mas principalmente intacto. Perdemos o estúdio da Taylor e do Griffin com todos os instrumentos e equipamentos que já tiveram. Perdemos a nossa garagem e a casa dos fundos. Todos que conhecemos perderam tudo. Todas as casas na nossa rua desapareceram. Meus sogros. Meu irmão e minha cunhada - 6 semanas de dar as boas-vindas ao seu primeiro bebê. Nossos melhores amigos. Sentindo-me estranha culpa de sobreviventes. Adoramos esta comunidade e faremos tudo o que pudermos para ajudar a reconstruir e apoiar. Obrigado a todos por nos verificarem e nos oferecerem ajuda. Altadena forte.