Veja horóscopo desta segunda-feira (5) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 5 de maio de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Segunda-feira chega com muitos compromissos e uma agenda cheia! Paciência será sua melhor companheira para lidar com as demandas do dia. Embora a rotina possa pesar, não é hora de investir em mudanças. Tudo deve fluir melhor à tarde com foco no trabalho. O amor também terá dias brilhantes, só seja tolerante com seu xodó.

COR: BRANCO

PALPITES: 15, 14, 44

Contratempos podem surgir esta manhã, mas aja com cautela para evitar complicações. A turbulência se acalma ao entardecer, abrindo novos horizontes em sua vida. Prepare-se para superar desafios e espere ansiosamente as promessas celestiais, até mesmo no amor! Uma nova relação poderosa está começando.

COR: MARROM

PALPITES: 15, 17, 06

Segundou e a dose de tolerância precisa ser extra hoje! Conserve calma e controle a inconstância, principalmente próximos e família. Evite discussões desnecessárias. Mantenha a paciência, que deve crescer no fim da tarde! Com postura condescendente, até seu amor vai sentir diferença.

COR: AZUL

PALPITES: 01, 30, 57

Segundona pede foco e dedicação, sem tempo para distrações! Trabalho e rotina fluem sem problemas após almoço, mas evite começar novos projetos até o entardecer. Noite promissora para o amor, com a paquera podendo evoluir para algo mais sério e um fortalecimento no relacionamento atual.

COR: BRANCO

PALPITES:29, 09, 36