Mãe de Millena Brandão lamenta morte da filha aos 11 anos de idade: Você foi luz em nossa vida

Thays Brandão, mãe da atriz mirim Millena Brandão, que morreu na última sexta-feira, dia 2, fez um desabafo e lamentou a morte da filha nas redes sociais. A menina, vale pontuar, morreu aos 11 anos de idade após sofrer mais de 10 paradas cardíacas.

Carta aberta para minha pequena. No dia 02.05 perdemos a nossa menina, mais tenho certeza que ela está nos braços do nosso pai todo poderoso e em um lugar lindo para brincar.

Em seguida, ela falou que a saudade já estava apertando, mas que iria guardar todas as memórias ao lado da herdeira:

As lembranças que passamos juntas vão ficar guardadas em minha memória e jamais vou esquecer da sua alegria que contagiava todos ao seu redor. Minha menina a saudade já está apertando de não ter você aqui e sei que ainda vou sentir muito mais saudade pelos dias que vão vir!

E encerrou:

Você foi luz em nossa vida e sei que aí de cima vai continuar olhando por nós e iluminando as nossas vidas. E voo te amar eternamente, e estará para sempre em meu coração. Te amo minha menina - 27.12.2013 / 02.05.2025.

Vale pontuar que Millena Brandão participou da novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT. Ela estava internada no Hospital Geral do Grajaú, localizado na zona sul de São Paulo.