Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (5) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 5 de maio de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Segure sua ansiedade e foque nos seus compromissos sem criar conflitos, especialmente no ambiente de trabalho. Instabilidades podem surgir, mas com calma e diplomacia, você vai superá-las. Ao final do dia, aguarde por boas novas tanto no lado financeiro quanto amoroso. O amor tende a se fortalecer!

COR: BEGE

PALPITES: 59, 05, 50

A semana inicia-se com desafios para os virginianos, mas com paciência, vocês vão superar! De manhã, evite sobrecarregar-se com tarefas. Os ventos da sorte sopram ao entardecer com a chegada da Lua em seu signo. Prepare-se para uma noite repleta de paixão que promete compensar qualquer frustração.

COR: AMARELO

PALPITES: 21, 09, 57

Segunda-feira cheia de desafios, Libra! Mantenha o foco nos seus projetos, mesmo que encontre obstáculos - seus esforços darão frutos! No amor, evite pressões e cobranças. Seja paciente, o sucesso pode demorar, mas irá chegar! A noite promete um clima mais tranquilo.

COR: CEREJA

PALPITES: 52, 34, 16

Segunda de compromissos e responsabilidades que podem testar sua paciência. Cuidado para não deixar isso afetar seu humor e relacionamentos. O astral melhora à tarde, especialmente no amor. Noite perfeita para estar com amigos e ampliar sua rede de contatos. Romance recebe um toque extra de companheirismo.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: 58, 22, 50