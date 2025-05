Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta segunda-feira (5)

O que os astros reservam para você neste dia 5 de maio de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A semana começa repleta de estímulos com a Lua toda linda em seu paraíso, mas hoje uma treta com Urano no período da manhã liga o alerta, pedindo cautela dobrada com as finanças.O trabalho pode ficar meio truncado ao longo do dia. Na paixão, altos e baixos estão previstos.

COR: PRETO

PALPITES: 29, 27, 56

Para hoje, estabeleça prioridades e cuide dos assuntos mais urgentes primeiro, assim vai otimizar seu tempo e terá um rendimento maior. À tarde, boas novas chegam da Lua, que migra para o setor mais positivo do seu Horóscopo, deixando o astral deste início de semana mais leve e descontraído. Agora, a maior beneficiada por essas vibes será sua vida amorosa.

COR: PINK

PALPITES: 15, 59, 06

Hoje o conselho das estrelas é ir suave na nave para não se complicar e os maiores alertas estarão valendo para o período da manhã. Procure agir com mais discrição, escolha bem com quem vai dividir seus pensamentos e evite se expor nas redes sociais. No lado amoroso, pode sentir mais vontade de curtir seu canto e colar no seu amor

COR: VERDE

PALPITES: 59, 15, 33

A Lua se estranha com os astros e alerta que preocupações podem tirar seu sossego, portanto, corte despesas supérfluas e não afrouxe o controle do orçamento, ainda mais no período da manhã. Depois do almoço as coisas devem caminhar com mais agilidade. O romance contará com mais sintonia.

COR: SALMÃO

PALPITES: 10, 43, 09