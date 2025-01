Palavra do Leitor - 9 de janeiro de 2025

Dívida em S.Bernardo

‘Lima diz que dívida do setor da Saúde supera a alegada na transição’ (Primeira Página, ontem). Eu só queria saber onde foi parar o dinheiro de vários imóveis públicos vendidos pelo mocinho do mercado...

Evandro Painelli

do Facebook

Mães da Sé

‘Presidente da ONG Mães da Sé critica desprezo a desaparecidos’ (Primeira Página, dia 6). O Brasil tem cerca de 815 mil ONGs (fonte Google), então dá para perceber que ONG é um negócio interessante, mas seguramente são poucas dezenas que merecem atenção pelo trabalho e objetivo. Parabenizo a Sra. Ivanise Esperidião, à frente da ONG Mães da Sé. Eu me emocione com os relatos, persistência e trabalhos desta ONG.





Walmir Ciosani

São Bernardo





Salários

Ler que o “salário de desembargador chega a R$ 220 mil devido a penduricalhos” é uma bofetada na nossa cara. Se o povo, digo, eleitores pagadores de impostos soubessem do poder que têm ao ir para as ruas e cobrar dos políticos suas responsabilidades com as leis e mordomias que criam para si e aceitam para os cargos no Judiciário, não teríamos estes abusos. E os professores, que ensinaram a todos, ganham uma miséria!

Tania Tavares

Capital

Fernanda Torres – 1

‘Cineastas da região veem chance de Oscar para Fernanda Torres’ (Setecidades, dia 7). O Diário, assim como todos os veículos de comunicação do Brasil e do mundo, pôde flagrar, com todo merecimento, nossa atriz de todos os palcos, cenas e holofotes ser eleita, na terra do Tio Sam, como melhor atriz do World pelo filme Ainda Estou Aqui. O clima é de gratidão, honra e festa, porém, como a vida continua, não podemos deixar de refletir. O Brasil sempre foi destaque das sete artes: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema. Que o Ministério da Cultura, regido por Margareth Menezes, possa nos presentear, ainda mais, com espaços, prioridades para que encontremos outras Fernandas Torres.

Cecél Garcia

Santo André

Fernanda Torres – 2

Que glória! Nossa brasileiríssima Fernanda Torres é escolhida com inédita premiação para o nosso País, com o Globo de Ouro, como melhor atriz pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. E a mamãe Fernanda Montenegro comemora orgulhosa esse prêmio da sua talentosa filha, o mesmo Globo de Ouro que quase venceu há 25 anos! Que venha também o Oscar! Aplausos à Fernanda do Brasil!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Fernanda Torres – 3

Ainda estamos aqui, mundo!





Anselmo Brusquer

São Bernardo