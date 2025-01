Homem é preso por roubo a ônibus em Diadema

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (7) suspeito de roubar um ônibus na Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, no bairro Inamar, em Diadema. De acordo com a polícia, o motorista do coletivo acionou a equipe enquanto estava na via e relatou que havia sido assaltado por um homem armado com uma faca, que trajava blusa verde e era loiro.

Os agentes do 24º Batalhão da Polícia Militar realizaram buscas e localizaram o suspeito na Rua Canopo, com uma faca semelhante à descrita. Durante a abordagem, não foi encontrado o dinheiro roubado, mas o motorista reconheceu o homem como autor do crime.

O suspeito foi encaminhado ao 3º DP (Distrito Policial) de Diadema. Ele permanece detido à disposição da Justiça.