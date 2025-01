Santo André passa a oferecer tratamento de quimioterapia na rede municipal

A Prefeitura de Santo André anunciou que firmou parceria com uma clínica particular para ofertar aos pacientes oncológicos atendidos pela rede municipal de saúde tratamento de quimioterapia – o serviço começou a operar ontem. A novidade representa mudança significativa para os andreenses, que a partir de agora deixam de ser atendidos apenas pela Rede Hebe Camargo, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, e que, na maioria dos casos, encaminhava os pacientes para o Hospital Geral de Guarulhos. Ou seja, na prática, a população não terá mais que fazer esse deslocamento para conseguir o tratamento.

“Santo André dá um grande salto no tratamento oncológico ao iniciar o serviço de quimioterapia no município. É um programa que começamos a mapear quando eu ainda ocupava a Secretaria de Saúde e, agora, como prefeito, conseguimos tirar do papel. É uma forma de trazermos um tratamento ainda mais digno e 100% gratuito aos pacientes oncológicos de Santo André”, ressaltou o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

A clínica contratada pela Secretaria de Saúde do município é a Onko Oncologia, que fica na Rua Siqueira Campos, 360, no Centro, e vai prestar serviço de quimioterapia para os diagnósticos de câncer de mama, ovário, colo de útero, estômago, colón/reto/canal anal, pulmão, próstata e cabeça/pescoço, com exceção da tireoide.

“Com essa importante parceria garantimos o acesso integral e gratuito do munícipe a quimioterapia por meio do SUS dentro do próprio município. Além disso, por ser uma clínica contratada por nós, temos facilidade de acesso aos relatórios de atendimento, obtendo um melhor monitoramento da situação de cada paciente em tratamento na rede municipal”, destacou o secretário de Saúde de Santo André, Pedro Seno.

“É um avanço importante para a rede municipal de saúde oferecer aos nossos pacientes o tratamento com quimioterapia, que é fundamental no combate e controle do câncer. Agora o morador de Santo André não terá mais que fazer grandes deslocamentos para realizar o tratamento do câncer. Por mais que seja uma responsabilidade do Estado, estamos fazendo um grande esforço para oferecer esse recurso na nossa cidade, pensando na saúde e no bem-estar dos nossos munícipes”, continuou Seno.

Os pacientes aprovaram a novidade. Douglas Lucena Silva da Costa, 46 anos, foi levar o pai, Elias da Costa, 75, para a primeira consulta.

“Estamos sendo muito bem atendidos. Meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro e estávamos aguardando para iniciar a quimioterapia. Fiquei muito feliz em poder iniciar o tratamento e ainda aqui em Santo André, perto de casa”, disse.

ATENDIMENTO

O fluxo de atendimento continua o mesmo, ou seja, o paciente é atendido primeiramente pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santo André e, em caso de necessidade, é encaminhado para os oncologistas do CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André), que solicitam o tratamento com quimioterapia para a clínica conveniada.