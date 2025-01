Charge - 7 de janeiro de 2025

O Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama recebido por Fernanda Torres, 59 anos, na madrugada de segunda-feira (6), pelo horário de Brasília, não só consagra o trabalho da brasileira pela atuação em Ainda Estou Aqui como também valida o sucesso da produção do diretor Walter Salles e reforça as chances de ela ser indicada – e vencer – também o Oscar, na avaliação de especialistas em cinema da região ouvidos pelo Diário.

O evento, que ocorreu no domingo, em Los Angeles, destacou o talento de Torres, que dedicou o prêmio à sua mãe, a renomada atriz Fernanda Montenegro, que também concorreu à premiação há 25 anos. A atriz interpreta a advogada Eunice Paiva, símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil após o desaparecimento e morte de seu marido, o deputado federal cassado Rubens Paiva, em uma produção que aborda as crueldades do período. “Meu amor ao Marcelo (Rubens Paiva) por ter escrito esse livro, ao Walter (Salles) por ser o parceiro que ele é para mim e para a minha mãe. Estou muito feliz com as reações que eu tenho visto pelo Brasil, então esse prêmio não é meu, é nosso”, disse Fernanda, que em 1986, aos 20 anos, ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes por Eu Sei que Vou Te Amar.