Motorista de guincho dorme ao volante e causa acidente

Um guincho e dois veículos de passeio se envolveram em acidente na Avenida Prestes Maia, na Vila Guiomar, em Santo André, durante a manhã deste domingo (5). Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), as informações apuradas no local apontam para o cochilo do condutor do guincho. Sonado, o motorista acabou colidindo com um carro Fiat Uno, que, por sua vez, bateu em um Chevrolet Onix.

De acordo com nota da SSP-SP, além dos carros, foram envolvidas no acidente cinco pessoas, incluindo motoristas e passageiros dos veículos envolvidos na ocorrência. As vítimas transitavam na altura do número 1.400, próximo ao posto Shell, de um posto da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O grupo foi socorrido na Avenida Prestes Maia pelos agentes e também encaminhado a hospitais da região com escoriações. Durante o resgate, foi constatado que m dos motoristas estava preso nas ferragens.

Já o homem que perdeu o controle do guincho ao dormir no volante em via que liga diversos bairros da cidade, segundo o órgão policial, não apresentava sinais de embriaguez e realizou teste de bafômetro enquanto aconteciam os procedimentos de socorros.

BO

O Boletim de Ocorrência foi registrada no 6º Distrito Policial de Santo André, localizado na Vila Mazzei. O acidente está tipificado como lesão corporal na direção de veículo automotor e colisão.

Ao Diário, a Secretaria de Segurança Pública informou que até a tarde de ontem, os agentes haviam requisitado perícia para o local das colisões, além de exames ao IML (Instituto Médico Legal) para constatar as lesões das vítimas.