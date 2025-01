Luan Santana compartilha registro com a filha, Serena

Que fofura! Luan Santana compartilhou com seus seguidores na noite do último sábado, dia 4, uma foto com sua filha, Serena, no colo. A pequena é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Jade Magalhães.

O cantor ainda tomou o cuidado de na foto, publicada em seu Instagram, não deixar aparente o rosto de Serena, aparecendo somente a mãozinha.

Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 em São Paulo e veio antes do previsto, já que os papais tinham se planejado para a chegada dela apenas no início de 2025.