Edu Guedes publica homenagem ao filho de Ana Hickmann: Feliz em te ver bem

Edu Guedes usou as redes sociais para compartilhar um momento especial ao lado de Alexandre, filho de sua noiva, Ana Hickmann. Em uma postagem no Instagram feita no último sábado, dia 4, o chef de cozinha expressou sua felicidade ao ver o menino, carinhosamente chamado de Alezinho, desfrutando de serenidade e bem-estar.

Na imagem publicada, Edu e Alezinho aparecem juntos em uma piscina. Na legenda, o chef escreveu:

Tio Edu fica feliz ao te ver bem, em paz, segurança, e harmonia.

A homenagem destaca um período de estabilidade na vida do garoto, que recentemente esteve envolvido em uma disputa judicial entre seus pais, Hickmann e Alexandre Correa.

Em abril de 2024, a Justiça de Itu indeferiu pedidos feitos por Alexandre, ex-marido de Ana, relacionados à convivência com o filho. Entre as solicitações negadas estavam a obrigação de Ana levar Alezinho para visitas semanais de curta duração em São Paulo e a alteração na logística de finais de semana alternados, que incluía a busca e devolução do menino na escola.