Charge - 5 de janeiro de 2025

O transporte ferroviário do Grande ABC passará por transformação em 2025 com o encerramento do Serviço 710, que atualmente conecta diretamente as linhas 10-Turquesa e 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A companhia confirmou a mudança, que exigirá que os passageiros façam baldeações na Estação Luz para continuar suas viagens, alterando a dinâmica do trajeto entre o Grande ABC, a Zona Oeste da Capital e a cidade de Jundiaí.

O Serviço 710 será descontinuado assim que houver a plena operação da Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda, prevista para acontecer até setembro de 2025. A partir daí, é esperado que os trens da Linha 7-Rubi circulem apenas entre Jundiaí e Palmeiras-Barra Funda, enquanto a Linha 10-Turquesa terá seu percurso limitado entre Rio Grande da Serra e Luz.