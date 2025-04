Prefeitura de São Caetano entregará ovos de páscoa para familías da cidade

A Prefeitura de São Caetano e o Fundo Social de Solidariedade realizarão sábado (12) a primeira edição da Páscoa da Família, um evento que reunirá mais de 9 mil famílias cadastradas no Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social). A celebração será marcada pela entrega de kits de Páscoa e uma série de atrações, como shows, atividades para as crianças e sorteios, promovendo um momento de confraternização e solidariedade.

A distribuição dos kits, contendo uma sacola térmica com ovos de páscoa, caixa de bombom, e colomba de páscoa, acontecerá em três horários distintos: 8h, 10h e 11h30, conforme a divisão previamente comunicada por meio dos convites entregues às famílias cadastradas.

Com foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade social, a ação busca proporcionar uma Páscoa mais feliz e digna, destacando a importância da solidariedade e do apoio à comunidade local.

O prefeito Tite Campanella (PL) destacou a relevância do evento para a cidade. “Essa páscoa solidária é uma forma de demonstrarmos o nosso compromisso com as famílias que mais precisam. Estamos proporcionando um momento de alegria e celebração, ao mesmo tempo em que garantimos um apoio essencial para quem enfrenta dificuldades. A solidariedade é um pilar importante da nossa gestão, e estamos felizes em poder fazer a diferença na vida dessas pessoas”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Renata Galati, também enfatizou o impacto positivo do evento. “Essa ação é um reflexo do carinho e do trabalho dedicado do Fundo Social em ajudar as famílias carentes. Além da entrega dos kits, queremos proporcionar um dia de confraternização, com momentos de diversão e alegria para as crianças, promovendo a união da comunidade e fortalecendo os laços de solidariedade entre os moradores.”