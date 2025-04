São Caetano avança para integrar Muralha Paulista a reconhecimento facial

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), se reuniu com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, para avanços na adesão do município ao Programa Muralha Paulista e potencializá-lo, dentro do município, com a chegada do sistema de reconhecimento facial ao CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

A agenda ocorreu na tarde de quarta-feira, na sede da secretaria, em São Paulo, e foi acompanhada pelo deputado estadual Thiago Auricchio (PL). Foi a segunda reunião em menos de uma semana entre o prefeito e o secretário para ajustes da parceria – a primeira aconteceu na segunda-feira (31), juntamente com os demais líderes do Grande ABC.

“É importante tratar com o secretário Derrite sobre o Muralha Paulista, programa que vai propiciar a São Caetano aumentar o poder do reconhecimento facial no nosso GCE. Segurança é sempre uma prioridade e esse diálogo é fundamental para que tenhamos sucesso em nossas ações, assim como é fundamental o trabalho integrado das forças de segurança, como sempre fizemos na nossa cidade”, disse Tite.

São Caetano será o primeiro município do Grande ABC a ter o sistema de reconhecimento facial nas câmeras do CGE, com precisão de 99,87% de identificação de indivíduos incluídos em bancos de dados criminais de todo o Brasil, entre eles, o do governo do Estado.

O Programa Muralha Paulista trabalha com base em análises de chamadas telefônicas à Polícia Militar, de boletins de ocorrência e de recomendações internacionais. Com tecnologia e treinamento, os agentes de segurança do Estado conseguem identificar 18 tipos de comportamentos ilícitos e, antecipando ações por meio de dados, evitar o cometimento de delitos.

“A gente trabalha para levar mais segurança para o nosso município e o Muralha Paulista, integrado ao nosso CGE é, sem dúvida, um passo muito importante. Outro passo é que vamos encaminhar mais recursos para São Caetano, agora para a Segurança Pública, e, assim, ajudar a equipar a nossa Guarda Civil Municipal”, anunciou Thiago Auricchio.