Grávida, Brunna Gonçalves fala sobre dor no pé da bariga: - O negócio é doido

Brunna Gonçalves adora compartilhar com os seguidores a sua rotina enquanto está grávida de sua primeira filha com Ludmilla, além de também falar sobre os sintomas que vem sentindo - na última sexta-feira, dia 3, não foi diferente! A dançarina revelou que está sofrendo com dores no ligamento redondo, localizado na parte inferior do abdômen.

Nos Stories do Instagram, a ex-BBB, começou comentando sobre como a sua barriga já cresceu bastante e que a baby Brumilla é grande para a idade gestacional.

- Vocês perceberam que minha barriga de uma hora para outra deu uma estufada, uma crescida e o útero está crescendo, porque a bebê está crescendo. Ela já é uma bebê grande para a idade gestacional que tem.

Em seguida, contou sobre a dor que começou a sentir recentemente na região, que se trata de uma estrutura anatômica que ajuda a sustentar o útero e se alonga para acomodar o crescimento do bebê.

- De uns dias para cá, estou sentindo uma dor no ligamento redondo, no pé da barriga, que causa o estiramento do músculo, porque o útero está crescendo muito. O músculo estira e causa essa dor. Meu irmão, o negócio é doido.

Brunna, que está passando o final de semana em Angra dos Reis com Ludmilla, finalizou contando que precisa descansar. Além disso, para dormir, a posição mais confortável é de lado.

- Se fico em pé por muito tempo sinto o músculo da barriga abrir. É muito estranho. Tenho que sentar, ficar mais quietinha até essa fase passar. O jeito mais confortável que eu tenho para ficar é deitada [de lado], com um travesseiro entre as pernas e elas flexionadas, porque se eu esticar começo a sentir incômodo. Não consigo mais dormir de barriga para cima tem uns quatro dias. De bruços tem muito tempo que não consigo.