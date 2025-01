Auricchio diz que gostaria de ver o filho na Prefeitura

José Auricchio Júnior (PSD), ex-prefeito de São Caetano, admitiu em entrevista concedida ao Diário dois dias antes de entregar a cidade para Tite Campanella (PL) que gostaria de ver o filho, deputado estadual Thiago Auricchio (PL), no comando do Palácio da Cerâmica. “Se dissesse que não, mentiria. Porém, como a gente cria os filhos para o mundo, não adianta transportar para eles nossos desejos”, confessou o pessedista, que encerrou no dia 31 o quarto mandato à frente do Paço são-caetanense. Se o desejo um dia se consumar, não será novidade no município. Afinal, Tite é filho de Anacleto Campanella (1924-1974), que foi prefeito de São Caetano em duas oportunidades (1953-1957 e 1961-1965). Auricchio, porém, não vê no herdeiro o desejo de assumir a Prefeitura no curto prazo. “O Thiago está imbuído de seu crescimento como parlamentar. Sou testemunha de que ele gosta, faz com carinho e se dedica, tanto que e um bom deputado na Assembleia Legislativa”, elogiou. Auricchio revelou, inclusive, que em 2026 será cabo eleitoral do filho – que ainda não se decidiu sobre se vai se candidatar à reeleição na Alesp ou a deputado federal.

BASTIDORES

Reaparição

A ex-deputada estadual Vanessa Damo, afastada da vida pública desde 2020, quando disputou sem sucesso a eleição para a Prefeitura de Mauá – foi apenas a nona colocada no primeiro turno, com 1,53% dos votos válidos –, esteve no dia 1º de janeiro na posse do prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), a quem manifestara apoio em setembro do ano passado. Trajando preto, Vanessa se misturou na multidão e passou quase sem ser notada na cerimônia. Discreta, estava sozinha.

Pedala, Robinho

Nem bem reconduziram Danilo Lima (Podemos) ao co- mando da Câmara de São Bernardo, os vereadores da base governista já estão descontentes com a postura do colega. Conforme o Diário apurou, alguns já afirmaram que foi o último “pedala, Robinho” que tomaram. A expressão popular faz alusão ao famoso drible do jogador Robinho, conhecido por sua habilidade ao pedalar sobre a bola, confundindo os adversários. A alusão ao jogador se refere ao ‘drible’ que tomaram do podemista – que, segundo corre nos bastidores da Câmara, chamou os assessores e exigiu “que trabalhassem direito” porque será vitrine para sua candidatura a deputado. A revolta se deve ao acordo entre os integrantes da base segundo o qual quem assumisse a presidência da Casa não iria disputar as eleições de 2026. Nesse caso, cabe outro dito popular: “cada um por si e Deus por todos”.

In memoriam

Além do ineditismo de estampar os nomes de dois prefeitos – o do atual, Gilvan Junior, e do antecessor, Paulo Serra –, a placa de inauguração da Praça de Esportes Florindo Galhardo, na Vila Curuçá, faz também menção a Vitor Mazzeti Filho, secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos que morreu em 21 de junho de 2024, aos 55 anos. Foi a forma que o governo andreense encontrou de homenagear o idealizador da obra.