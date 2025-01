Palavra do Leitor - 5 de janeiro de 2025

Paulo Serra

‘Andreense Paulo Serra é o prefeito mais bem avaliado do Grande ABC pela quarta vez’ (Política, dia 22). Não à toa, os resultados são muito favoráveis ao agora ex-prefeito Paulo Serra. Quando assumiu seu primeiro mandato em 2017, encontrou uma Santo André com muitos problemas, após gestões desastrosas de Aidan Ravin (2009-2012) e Carlos Grana (2013-2016). Questões fiscais, sem fluxo de caixa para pagar o funcionalismo, muitos problemas de zeladoria, saúde, fornecimento de água; eram algumas das mazelas. No início da sua gestão, priorizou o que era mais importante e de maior impacto para a população no curto prazo. Em seguida, voltou-se às ações de médio e longo prazos. Reconectou o andreense ao Paço Municipal e devolveu o orgulho aos cidadãos. Gregário e conciliador, governou ao lado da Câmara e obteve aprovação aos principais projetos que submeteu. As urnas não mentem. Elegeu seu sucessor com enorme facilidade. Ajudou também a eleger quatro vereadores do PSDB (considerando incríveis 26% de votos de legenda) e dois do Cidadania (Federação PSDB/Cidadania). Paulo Serra é um excelente gestor e um fenômeno da política paulista.

Marcos Tegacini

Santo André

Violência no País

Notícias pipocaram no fim de 2024 e início 2025. Inúmeros brasileiros foram atingidos por bala perdida, que com certeza não vieram dos CACs tão menosprezados pelo governo Lula da Silva. No entanto parece que a única preocupação do governo está no “decreto de segurança pública” cuja principal medida está em retirar das mãos dos Estados a autonomia de combate ao crime organizado, mas nenhuma preocupação no combate as armas ilegais. Dá até a impressão de que policiais são bandidos e os bandidos, coitadinhos à mercê de uma PM assassina. No meio dessa pendenga encontra-se uma população desarmada à mercê do narcotráfico!

Beatriz Campos

Capital

Violência na região – 1

'Homicídios e furtos de veículos crescem pelo 3º mês consecutivo’ (Setecidades, ontem). Depois que o carioquinha forasteiro Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo, o Estado paulista piorou 1.000%. Está aí o resultado!

Mi Gervasoni

do Facebook

Violência na região – 2

Grande ABC está abandonado. Não tem polícia nas ruas. Está complicado o governador, e o secretário de segurança nota zero.

Ivan Guedes

do Facebook

Tragédia

‘Irmãs de Sto.André morrem afogadas em praia de Peruíbe’ (Setecidades, ontem). Semana passada foram dois irmãos de Santo André e agora duas irmãs. Muita tristeza, sentimentos às famílias.

Ines Cremonesi

do Facebook

S.Bernardo e Consórcio – 1

‘Câmara vota hoje a volta de S.Bernardo ao Consórcio após 2 anos’ (Política, ontem). Parabéns pela iniciativa em voltar para o Consórcio. Essa foi a maior mancada do governo anterior, que deixou São Bernardo de fora de projetos e até de recebimento de verbas.

Fabricia Aparecida

do Instagram

Filme

O filme Uma Mulher Contra Hitler conta a história da única mulher da organização Rosa Branca que luta contra a opressão, tortura, censura e falta de liberdade de expressão do III Reich. A história detém-se em Sophie Scholl e conta o drama verídico de seu combate ao nazismo. Ao assistir ao filme, é difícil não fazer um paralelo com os presos políticos de 8 de Janeiro.

Vanderlei Retondo

Santo André