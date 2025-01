Show de Péricles arrecada mais de duas toneladas de alimentos

Mais de duas toneladas de alimentos foram arrecadadas no show do cantor Péricles, realizado no último dia 1º de janeiro, no Paço Municipal de São Bernardo. O evento, patrocinado pelo Diário, reuniu cerca de 10 mil pessoas, de acordo com os organizadores. A entrada foi condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível.





Nesta sexta-feira (3), a primeira-dama do município, Zana Lima, esteve no Banco de Alimentos para acompanhar de perto o destino das doações e destacou a importância da solidariedade para transformar vidas. Em uma publicação nas redes sociais, Zana agradeceu à população pela adesão e reforçou o compromisso de tornar São Bernardo uma cidade mais solidária:





“Hoje é dia de acompanhar de perto o incrível trabalho do Banco de Alimentos com as doações arrecadadas. Trabalho que transforma vidas. Eu vim hoje aqui no Banco de Alimentos para agradecer que, graças à solidariedade de vocês, nós conseguimos arrecadar mais de duas toneladas de alimentação que serão destinadas às pessoas que mais necessitam. Quero poder contar com vocês o ano todo, em eventos e tudo aquilo que tiver. Vamos fazer de São Bernardo uma cidade solidária para ajudar todos que precisam”.





As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas por meio de programas sociais no município. O Banco de Alimentos, que atua como elo entre as doações e as entidades assistenciais, destacou o impacto positivo da iniciativa, principalmente no início do ano, período em que muitas instituições enfrentam dificuldades para manter o atendimento.





O show de Péricles marcou o início de uma série de eventos culturais e solidários previstos para 2025 em São Bernardo. Além de proporcionar entretenimento, a iniciativa reafirma o papel do município em promover a solidariedade e fortalecer as redes de apoio comunitário.