Gilvan busca parceria com o Estado para fortalecer a educação

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), e o secretário municipal de Educação, Pedro Botaro (PSDB), se reuniram nesta sexta-feira (3) com o secretário estadual de Educação, Renato Feder. O encontro, realizado logo no início do mandato do chefe do Paço andreense, teve como objetivo alinhar esforços e estreitar laços entre a administração municipal e o governo estadual para o desenvolvimento de projetos educacionais.





“Reuniões como essa são fundamentais para garantir que nossa cidade tenha acesso a programas e recursos que fazem a diferença na vida das pessoas. Vamos continuar trabalhando para fortalecer a educação e atender às necessidades da nossa gente”, destacou o prefeito.





Pedro Botaro ressaltou a importância estratégica do encontro: “Fomos muito bem recebidos. O secretário elogiou o gesto do prefeito, logo no início do mandato, de procurar a Secretaria de Estado como parceira para melhorar a educação de Santo André. Foi uma agenda muito positiva, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento da alfabetização e ao incentivo à leitura para as crianças.”





Renato Feder também demonstrou entusiasmo com a aproximação, reconhecendo a relevância da parceria para o avanço educacional na cidade. Segundo Botaro, a Secretaria de Educação do Estado vinha mantendo um ritmo mais lento de contato devido ao período eleitoral, mas o gesto da administração andreense reforça o comprometimento com o diálogo e o trabalho conjunto.





“Ele reforçou que foi positivo o nosso gesto de tê-lo procurado. Uma agenda que partiu do próprio prefeito e foi muito positiva. A gente tem o desejo de fortalecer parcerias, principalmente no sentido de busca pela melhoria da alfabetização, em especial a questão da influência da leitura com as crianças”, ressaltou Botaro.