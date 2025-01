Palavra do Leitor - 3 de janeiro de 2025

Bem-vinda, Evelyn

‘Filha de cubanos é a primeira nascida em 2025 no Grande ABC’ (Setecidades, ontem). O primeiro nascimento no Grande ABC, segundo o Diário, ocorreu no Hospital da Mulher em Santo André. A pequena Evelyn Vitória Liy Garces chegou ao mundo quando o relógio marcava 1h21 do dia 1º de janeiro. Além da boa notícia, a reportagem chamou a atenção, os pais da criança são cubanos e estão no Brasil há apenas três meses. O hospital onde a criança nasceu é do SUS, e o SUS é universal. Isso significa que todas as pessoas que o procuram devem ser atendidas, inclusive migrantes, refugiados e apátridas. Que isso sirva de alerta para as pessoas que, sem conhecimento legal, questionam se moradores do Grande ABC podem ser atendidos em outros municípios. Bem-vinda, Evelyn, parabéns aos pais e ao Sistema Único de Saúde, um sistema universal.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Museu

Não me calarei! Há tempos venho reclamando do abandono do museu em Santo André, que leva o nome de nosso pranteado pai. Em oito anos de gestão havia a promessa do prefeito Paulo Serra de concluir o corredor cultural de Santo André, com o restauro (segundo promessa feita a mim em seu gabinete em meados de 2024) antes do fim de sua gestão, ora encerrada. Houve dinheiro para todas as espécies de obras, menos para a conclusão do restauro de nosso museu. Uma vergonha... Desde a promessa não cumprida, faço questão de entrar em todas as publicações digitais, enaltecendo as obras do ex-prefeito, cobrando-lhe da data de conclusão do referido restauro. Tudo em vão! Agora nos resta cobrar o seu sucessor e o faremos de forma diuturna e insistente, por todos os meios possíveis. Este desleixo é uma vergonha para a cultura andreense e um desrespeito à memória de um ilustre andreense, que dedicou sua vida ao município onde nasceu, viveu e morreu. Espero que o Diário se incorpore nesta luta, pois cultura é um bem público a ser preservado! Ano novo, cobrança nova, senhor prefeito Gilvan.

Angelo Gaiarsa Neto

Santo André

Novos prefeitos

‘Entusiasmo e aceno ao diálogo marcam discursos de prefeitos’ (Primeira Página, ontem). Prefeitos, secretários e suas equipes, que todos venham a oferecer seu melhor para os munícipes, que os elegeram. Nós, eleitores e moradores das sete cidades, que cumprimos com nossos papéis nas urnas, estaremos fazendo parte, não obrigatória, do sucesso daqueles que foram eleitos. E, como os resultados das urnas não trouxeram o esperado para muitos, precisamos agora fazer nosso papel de cidadãos responsáveis, que é o de esperar que os mesmos nos representem. Sucesso aos novos prefeitos.

Cecél Garcia

Santo André

São Caetano

‘Dr. Seraphim é escolhido para presidir o Legislativo’ (Política, ontem). Não fez nada como vice-prefeito. Poderia ter ajudado muito na saúde, mas foi negligente!

Ana Paula

do Instagram

São Bernardo

‘Câmara reajusta salário de vice-prefeito em 30,1%’ (Política, dia 31). R$ 1.518 de mínimo e isso aí sendo aprovado. E tem gente agradecendo ao Lula, dizendo que foi acima da inflação. Mas aumenta o salário da vice-prefeita. Ela merece.

Pedro Dias Siqueira

do Instagram

Justiça

Nenhuma novidade Alexandre de Moraes ter maioria dos processos criminais a serem julgados na Corte, porque essa sempre foi sua principal atividade quando secretário da Segurança de São Paulo. A única controvérsia é que, em vez de agir como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), age como aquele velho xerife dos filmes de bangue-bangue. Para ele o inimigo é a maioria da população brasileira, que se mostrou conservadora nas eleições. Por isso, 90% dos casos sob sua “baioneta jurídica” são do tipo “bolsonaristas” – não importa se apenas desaprovam a esquerda. Infelizmente, sob aplauso dos outros dez ministros, Moraes abusa em suas ações, ajudando na queda de credibilidade da Corte. Democracia está capenga!

Beatriz Campos

Capital