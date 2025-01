Estado entrega veículos para fiscalização na Billings

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo entregou veículos zero-quilômetro às cidades de Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra para uso exclusivo na fiscalização ambiental na área da Represa Billings, principal reservatório de água da região.

Os veículos são do modelo Fiat Pulse Audace automático, com motor turbo 1.0. A entrega faz parte de um convênio firmado com os municípios na ocasião em que foi criado o GFI-Billings (Grupo de Fiscalização Integrada da Área de Proteção e Recuperação do Reservatório Billings).

O investimento para a aquisição dos veículos foi de R$ 3,2 milhões, com recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).

A aquisição dos automóveis vai reforçar as ações voltadas para a manutenção da resiliência hídrica e para garantir o abastecimento para a população, principalmente em tempos de estiagem.

A Secretaria de Meio Ambiente de Santo André divulgou que recebeu também um drone, um computador e um tablet para a mesma finalidade.

Os carros, segundo a secretaria, serão utilizados para ajudar no diagnóstico e aperfeiçoamento de todas as ações integradas feitas entre os órgãos competentes. Além disso, servirão no apoio às ações que visam atuar no impedimento de invasões irregulares em áreas restritas e protegidas de produção de água na região de manancial da Represa Billings.