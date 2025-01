Ano começa no ritmo do pagode de Péricles

O ano começou no ritmo do pagode de Péricles em São Bernardo. Um dos maiores nomes do gênero no País, o morador da cidade, que nasceu em Santo André, mais uma vez provou a conexão que tem com o Grande ABC, em uma apresentação que levantou o astral do público que compareceu ao Paço Municipal na noite de ontem – segundo os organizadores, cerca de 10 mil pessoas compareceram.

O show, patrocinado pelo Diário, que ajudou a fazer a diferença para aqueles que mais precisam, já que a entrada era trocada pela doação de um quilo de alimento não perecível, contou ainda com a presença de prefeitos empossados ontem na região, como Marcelo Lima (São Bernardo) e Gilvan Júnior (Santo André), além do agora ex-mandatário andreense Paulo Serra.

Com quase quatro décadas de carreira, sendo os últimos 13 anos em carreira solo, o ex-integrante do Exaltasamba cantou lançamentos recentes, mas não deixou de fora os grandes clássicos que marcaram sua trajetória. O público se animou e cantou junto sucessos como por exemplo Melhor Eu Ir e Graveto, entre outras.

“É muito positivo, a cidade precisa de cultura. Esse espaço (o Paço Municipal) ia estar vazio a uma hora dessas, e o que não pode faltar é ocupação dos espaços públicos. Isso gera sentimento de pertencimento para uma São Bernardo cada vez mais feliz”, disse Renan Monteiro Queiroz, 37 anos, professor de educação física.

“É sensacional, esse tipo de show tem sempre um valor e uma logística, mas aqui a gente está tendo isso acessível. Dá para curtir, conhecer gente e dançar um pouquinho”, afirmou Débora Garcia Pereira, 33, dona de um estúdio de sobrancelhas.

“Para nós de São Bernardo é uma sensação muito boa. Eu acompanho o Péricles desde o Choppapo (choperia onde o cantor se apresentava no início de carreira). É uma geração mais antiga, mas a molecada hoje também curte o Péricles”, lembrou Maria do Socorro Batista de Sousa, 47, auxiliar de serviços gerais.

Assim como os fãs, Péricles também se empolgou ao voltar a fazer um show no Grande ABC, após dois anos. “Eu nasci aqui (na região). Minha música é resultado do que eu aprendi e do que eu vivi aqui. Então eu levo o Grande ABC para o mundo, e aí volto para ser de fato um tabaréu”, disse o cantor ao Diário.

Antes, Péricles já havia falado sobre o fato de fazer o concerto no primeiro dia do ano. “O dia 1º de janeiro, é uma data muito significativa para todos nós. Para mim, a relevância torna-se maior justamente por isso: a atmosfera de muito amor, muito carinho e muita esperança para esse ano, que a gente espera que seja maravilhoso em todos os sentidos”, disse.

ABERTURA

Além de Péricles, o show contou com abertura de Caio Lacerda, cantor de pagode de São Bernardo. Também subiram ao palco o DJ Harlen Barreto, a dupla sertaneja Roger e Rogério e a cantora de axé Karine Calvo – todos do Grande ABC.