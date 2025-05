Lady Gaga descreve emoção sentida durante show no Rio de Janeiro: Me tirou o fôlego

Foi emocionante para o público que marcou presença na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi emocionante para Lady Gaga que se apresentou para mais de duas milhões de pessoas, na noite do último sábado, dia 3.

Na manhã deste domingo, dia 4, a cantora usou suas redes sociais para se pronunciar sobre a apresentação. Vale pontuar que esta foi a primeira postagem dela desde que chegou ao Brasil. Em um longo texto, ela confessou que perdeu o fôlego nas primeiras músicas ao ver a multidão que a aguardava ansiosamente.

Nada poderia me preparar para o que senti durante o show de ontem à noite ? o imenso orgulho e alegria de cantar para o povo do Brasil. A visão da multidão durante as primeiras músicas me tirou o fôlego. O coração de vocês brilha intensamente, sua cultura é vibrante e especial. Espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado esse momento histórico com vocês.

Em seguida, Gaga falou sobre o público presente:

Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vieram me ver cantar ? o maior público da história para uma mulher. Queria poder compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro ? sei que não posso, mas posso dizer isto: se você se perder pelo caminho, pode se reencontrar se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Você pode se dar dignidade ao praticar sua paixão e seu ofício, se desafiando a ir além ? você pode se reerguer, mesmo que leve tempo.