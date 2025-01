Vamos transformar Diadema na melhor cidade do País, diz Taka

Em posse de seu primeiro mandato como prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), disse que vai trabalhar incansavelmente para transformar a cidade de Diadema na melhor do País. O prefeito destacou ainda que a cada dor e lágrima do povo será seu combustível para conseguir encontrar soluções para as dificuldades causadas por gestões passadas.





"Foi andando pelos quatro cantos da nossas cidade me deparei com pedidos de socorro e testemunhos de dor que a população enfrenta todos os dias das dificuldades causadas pelo descaso de gestões anteriores. Vamos trabalhar para transformar Diadema", afirmou.