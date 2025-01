Madrinha de São Bernardo, Renata Abreu anuncia R$ 1 milhão em emendas

A presidente nacional do Podemos e deputada federal, Renata Abreu, presente na posse do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciou R$1 milhão em emendas para a cidade."Fiz questão de vir aqui para dizer que São Bernardo ganha uma madrinha. Anúncio aqui em primeira mão, que logo de início vou enviar R$ 1 milhão em emenda impositiva para a cidade", disse.

Renata destacou que, na política, quando os bons não se fazem presentes, os ruins assumem. Ainda, a presidente afirmou que fez campanha com Marcelo Lima e viu esperança nas pessoas através do novo mandato do atual prefeito.

"Quando eu te conheci, vi um homem com brilho nos olhos e que tinha um sonho de deixar essa história para sua família e essa cidade. Andei com você nessa cidade pedindo voto e vi as pessoas com esperança, eu vi um homem que a cada problema trazido por um cidadão, ele conhecia cada milímetro dessa cidade e já tinha a solução pronta porque tem capacidade e humildade. Não tenho dúvida que essa gestão vai ser marcada primeiro pela união da classe política, que é muito importante, mas acima de tudo de um homem que junto com vocês [vereadores] e junto com a nossa vice-prefeita, Jessica Cormick, promoverá grandes transformações de São Bernardo", concluiu.