Após operação da PF, Rodrigo Manga acusa Lula: 'Não tenho medo de você'

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), reagiu com um vídeo nas redes sociais à operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (10), que teve como alvo sua residência. A ação faz parte da Operação Copia e Cola, que investiga desvios de recursos públicos da saúde por meio de contratos com uma OS (Organização Social) no município do interior paulista.



Na gravação, Manga afirma que a ação seria motivada por sua ascensão política. “Eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo de estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia”, declarou. O prefeito ironizou o material apreendido em sua residência: “Acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon com o meu filho, tanto ama”.



Em tom de desafio, Manga direcionou críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acusando-o de estar por trás da investigação. “Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão”, afirmou, completando que irá “intensificar mais ainda” sua pré-candidatura.



Apesar das acusações feitas por Manga, a Polícia Federal não citou qualquer relação entre a operação e disputas políticas. Segundo a corporação, o objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida no desvio de verbas públicas destinadas à saúde. As investigações começaram em 2022 e identificaram possíveis fraudes na contratação da OS responsável por administrar e operar serviços de saúde em Sorocaba. Também foram detectados indícios de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamentos de boletos e negociações imobiliárias.



Ao todo, mais de 100 policiais federais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão em diversas cidades paulistas, incluindo Sorocaba, São Bernardo do Campo, Santo André e São Paulo, além de um mandado na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 20 milhões e proibiu a OS investigada de firmar novos contratos com o poder público.



Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e frustração do caráter competitivo de licitação.