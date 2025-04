Ex-vereador de Santo André está no epicentro de operação da PF em Sorocaba

Ex-vereador e candidato à Prefeitura de Santo André em 2024, Eduardo Leite (PSB) ocupa cargo de confiança do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), um dos alvos da Operação Copia e Cola, deflagrada nesta quinta-feira (10), com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos destinados à saúde. O pessedista é secretário de Gabinete Central, função que assumiu desde fevereiro deste ano.



Eduardo Leite, que também é presidente do PSB de Santo André, tem papel estratégico no governo Manga, como chefiar o expediente do prefeito e monitorar a execução de projetos. O chefe do Executivo de Sorocaba recebeu agentes da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira na sua residência, por meio de um dos 28 mandados de busca e apreensão realizados pela cidade, interior paulista e também pelo Grande ABC, além de Vitória da Conquista, na Bahia.



Quarto colocado na eleição andreense no ano passado, Eduardo Leite costuma rasgar elogios a Manga e o acompanha em algumas agendas oficiais por Sorocaba e até em Brasília, como ocorreu em fevereiro. “Quero dizer que é um grande desafio e estou confiante de que a gente vai fazer um bom trabalho, ajudar uma gestão que já tem a aprovação da população e um prefeito que tem feito um bom trabalho e reconhecido pelo povo de Sorocaba”, disse o secretário em uma das publicações nas redes sociais.



De acordo com a Polícia Federal, a investigação que deu origem à Operação Copia e Cola teve início em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma organização social para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde em Sorocaba. “Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias”, informou a instituição por meio de nota.



A Polícia Federal determinou o sequestro de bens e valores em um total de até R$ 20 milhões e a proibição da organização social em prestar serviços junto ao poder público. Os investigados, como Manga, poderão responder por crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação.



Conhecido como “prefeito tiktoker”, Manga publicou um vídeo nas redes sociais logo após receber a Polícia Federal, insinuando de que a operação seria orquestrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o chefe do Executivo, a ação dos agentes federais seria motivada por pesquisas eleitorais para o governo do Estado de São Paulo. “Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão”, esbravejou.



O curioso, porém, é que ao atacar o governo Lula, Manga coloca o PSB em situação delicada, visto que é o partido do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Essas figuras são constantemente exaltadas por Eduardo Leite, que já foi vereador andreense por três mandatos, na maior parte do tempo, filiado ao PT.



O Diário segue procurando Eduardo Leite para se manifestar sobre a Operação Copia e Cola, que atingiu Manga e deixa o espaço aberto para o retorno.