Erika Schneider celebra retorno à TV como assistente de palco de Lucas Guimarães: - Realização de um sonho

Vem novidade por aí! Erika Schneider está se preparando para fazer seu retorno à televisão como assistente de palco ao lado de Isabelle Nogueira no mais novo programa de Lucas Guimarães no SBT. A previsão de estreia da atração, que se chamará Eita Lucas!, é março de 2025. As gravações já começaram a ser realizadas em Manaus, no Amazonas.

Super animada com o trabalho, Erika descreveu como está eu coração, sabendo que está realizando um sonho e recebeu uma oportunidade de estar novamente nas telinhas.

- A minha expectativa para voltar para a TV está sendo a melhor possível. Estou muito feliz. É a realização de um sonho. Eu sempre pedi para Deus uma oportunidade nova na TV, mas com um projeto que eu acreditasse muito e com uma pessoa especial. E essa pessoa Deus colocou que é o Lucas.

A artista aproveita para cobrir Lucas de elogios e revela que foi Carlinhos Maia quem a indicou para o apresentador, o que fez com que ela conseguisse se tornar assistente de palco no programa.

- Ele é um ser humano de luz, um ser humano incrível e muito talentoso. E eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Fiquei muito emocionada quando recebi o convite, ainda mais sabendo que foi uma indicação do Carlinhos, outra pessoa que eu amo e admiro. O Carlinhos que me indicou pro Lucas.

A modelo finaliza celebrando:

- Acho que melhor cenário não poderia existir. Estou muito, muito, muito feliz.