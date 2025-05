Festival TURÁ São Paulo anuncia atrações e abertura de vendas

O Festival TURÁ São Paulo, que acontecerá nos dias 28 e 29 de junho de 2025, no Parque do Ibirapuera, anuncia suas atrações e os detalhes para a compra de ingressos. Clientes Ourocard Visa têm desconto de 15% e parcelamento em até 10 vezes sem juros. A abertura de vendas acontece nesta segunda-feira (5) partir das 18h. As vendas serão realizadas pelo site ticketsforfun.com.br. O festival é uma realização da T4F.

Com programação 100% nacional, o TURÁ destaca, a cada ano, a pluralidade e a riqueza da música brasileira, propondo uma mistura de diversos ritmos. Após uma terceira edição bem-sucedida em 2024, a quarta edição na Capital promete encantar novamente os fãs e amantes da música de excelência que é feita no Brasil.

Em 2025, o TURÁ vai receber Seu Jorge, Gloria Groove, Gabriel O Pensador, Pretinho da Serrinha com convidados, as bandas de pagode atemporais Só Pra Contrariar e Raça Negra, Samuel Rosa, Lenine e Spok Orquestra, Saulo e Luiz Caldas e o Bonde do Tigrão. Nos intervalos, DJs entram em cena para animar o público.

Maitê Quartucci, Head artístico Nacional da T4F, fala sobre a pluralidade do festival e a curadoria dos artistas. “Quando criamos o Turá, pensamos em um festival que representasse a riqueza e a diversidade da música brasileira. Não temos medo de misturar - essa é a essência do festival. O próprio nome “Turá” nasce de uma brincadeira com a palavra "misTura", refletindo nosso desejo de unir sonoridades e histórias. Nosso time está sempre atento e, apesar dos desafios de construir um line-up, nosso compromisso é oferecer uma experiência única, onde, em uma mesma noite, o público possa transitar por diferentes gêneros, segmentos e regiões do país. Estamos muito animados com o line-up deste ano! Além de grandes nomes, teremos uma apresentação inédita na cidade de São Paulo: Lenine e SpokFrevo Orquestra. Esse encontro histórico traz ao palco duas potências de Pernambuco que, até agora, nunca haviam se apresentado juntas por aqui.”

Confira as atrações do TURÁ São Paulo 2025:

Sábado

SPC - O último encontro - (formação original com Alexandre Pires)

Seu Jorge

Lenine e Spok Frevo Orquestra

Forró das Minas

Pretinho da Serrinha conv. Criolo e Leci Brandão

Bonde do Tigrão

Forró das Minas

Domingo

Gloria Groove

Raça Negra

Saulo conv. Luiz Caldas

Samba de Dandara

Samuel Rosa

Gabriel O Pensador

Samba de Dandara

Entre os momentos mais aguardados do TURÁ São Paulo 2025 está o show da Gloria Groove, uma das maiores artistas pop do Brasil, cantando músicas do álbum Serenata da GG, um show apaixonado que convida o público a celebrar a arte de emocionar através da música. Desta vez, a cantora está completamente mergulhada no universo do pagode, trazendo sua versão mais romântica e cheia de balanço. Pretinho da Serrinha vai levar a sua roda de samba pela primeira vez para São Paulo, com participações especiais do rapper Criolo e de uma das maiores vozes femininas do samba, Leci Brandão.

Seu Jorge vai apresentar o show de seu novo e aguardado álbum Baile à la Baiana, com músicas que combinam elementos da música carioca e baiana, fazendo uma celebração à riqueza cultural do Brasil e à carreira do cantor, que se consolidou como um dos artistas mais versáteis e criativos da música brasileira.

Para a alegria do público 30+, duas das maiores bandas de pagode de todos os tempos vão se apresentar em dias intercalados: a volta triunfal aos palcos de Alexandre Pires ao lado do Só Pra Contrariar, com o show SPC Acústico 2 - O Último Encontro, o grupo e Raça Negra, comandada por Luiz Carlos há mais de 40 anos, vão fazer o público se emocionar e relembrar grandes sucessos como Que se Chama Amor, Depois do Prazer (SPC) e Que Pena e Cigana (Raça Negra). O festival traz para o palco o Funk carioca com o Bonde do Tigrão, outra relíquia dos anos 90.

Mantendo a tradição dos anos anteriores, o festival segue abrindo espaço para artistas que estão despontando e construindo suas carreiras na música. Este ano, estão confirmados o Samba de Dandara, um grupo formado por mulheres que lutam pelo empoderamento e exaltação das sambistas, e o Forró das Minas, um coletivo de mulheres e LGBTQI+ que celebra os clássicos do forró pé de serra, xote, baião, xaxado e coco de roda.

No ano em que o Axé comemora 40 anos, o festival promove o encontro entre Saulo e Luiz Caldas, grandes nomes de duas gerações da música baiana. De um lado Luiz Caldas, que traz na sua história a criação do movimento; do outro Saulo, herdeiro de toda a bagagem dessa fusão rítmica e que, não à toa, vem se destacando como um dos artistas mais notórios da Axé Music atual.

Serviço:

TURÁ São Paulo 2025

Datas: 28 e 29 de junho

Abertura dos Portões: 13h

Local: Parque do Ibirapuera - Auditório Ibirapuera

Av. Pedro Álvares Cabral, 0 - Ibirapuera, São Paulo - SP, 04094-050

Vendas: Tickets For Fun

Ingressos: Passaporte TURÁ, com acesso aos 2 dias de festival: R$ 275 (meia-entrada)