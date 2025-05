Bruna Biancardi mostra roupas de Mavie que vai reaproveitar no enxoval da segunda filha

Bruna Biancardi está na reta final da gravidez e fazendo as preparações para finalizar o enxoval de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr.. Após a viagem para os Estados Unidos que teve como foco principal as compras para a bebê, a influenciadora mostrou nesta segunda-feira, dia 5, a organização das roupinhas de Mavie.

A namora do jogador brasileiro relatou que está separando as peças para a filha caçula. Na foto compartilhada pelo Instagram Stories, Bruna mostrou detalhes das peças, que vão desde vestidinhos, até conjuntinhos e macacões. Na legenda, escreveu:

Dia de organizar tudo o que guardei da Mavie e separar para a Mel.

No último sábado, dia 3, Neymar Jr. publicou uma foto ao lado de Bruna e Mavie, celebrando a volta delas de viagem para o Brasil, enquanto Biancardi usou suas redes para postar novos registros da viagem.

Acabou :( mas ainda tem muita foto da viagem por aqui..., escreveu.