Elenco do live-action de 'Como Treinar o Seu Dragão' estará no Brasil para turnê promocional

A Universal Pictures confirmou que o aguardado live-action de "Como Treinar o Seu Dragão" terá uma turnê promocional no Brasil em maio. O diretor Dean DeBlois, responsável pela trilogia animada de sucesso da DreamWorks, estará em São Paulo ao lado dos atores Gerard Butler, Mason Thames e Nico Parker entre os dias 24 e 28 de maio. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 12 de junho de 2025.

O longa marca o retorno de Dean DeBlois — indicado três vezes ao Oscar e vencedor do Globo de Ouro — ao universo que ele ajudou a criar. Com a trilogia original ultrapassando a marca de US$ 1,6 bilhão em bilheteria mundial, a nova adaptação promete dar vida à história de Soluço e Banguela de forma inédita, misturando ação real com os elementos emocionais e visuais que encantaram fãs no mundo todo.

Gerard Butler, que deu voz ao personagem Stoico nas animações, retorna no papel do imponente líder viking e pai de Soluço, agora em carne e osso. Mason Thames assume o protagonismo como Soluço, enquanto Nico Parker interpreta a guerreira Astrid. O elenco ainda conta com Nick Frost no papel de Bocão Bonarroto, o ferreiro do vilarejo.

Baseado na série de livros best-seller de Cressida Cowell, o filme se passa na mítica Ilha de Berk, onde a rivalidade entre dragões e vikings dura gerações. O jovem Soluço, filho do chefe da tribo, desafia essa tradição ao fazer amizade com Banguela, um poderoso dragão da espécie Fúria da Noite.

Ao lado de Astrid e Bocão, Soluço embarca em uma jornada de descobertas e enfrentamentos, tentando unir dois mundos divididos pelo medo. Quando uma ameaça ancestral reaparece, colocando todos em risco, a relação entre humano e dragão pode ser a única chance de transformar o futuro.

Distribuído pela Universal Pictures, Como Treinar o Seu Dragão (live-action) chega às telonas em 12 de junho, com sessões disponíveis em formatos acessíveis.