Michael B. Jordan e Mike Myers são citados em seleção de júri para processo de Diddy Combs

Eita! Nesta segunda-feira, dia 5, está ocorrendo a seleção do júri para o processo contra Diddy Combs, que está sendo acusado de tráfico e abuso sexual. Segundo o site TMZ, durante esta ação de escolha dos jurados, Michael B. Jordan e Mike Myers foram citados.

Nestes primeiros dias de julgamento em Nova York, Estados Unidos, 150 pessoas serão analisadas, dos quais 12 titulares e seis suplentes serão escolhidos. As perguntas viravam sobre o quanto cada um sabia sobre o caso, se leram sobre e tudo mais. Dentre uma das etapas, os participantes receberam pastas com possíveis nomes e locais que podem ser relevantes para o julgamento.

É neste momento que o ator e o comediante aparecem como nomes mencionados formalmente no processo. Ao que parece, um dos júris é um massoterapeuta e teria confirmado que conhece os artistas somente nas telonas e negou qualquer proximidade entre eles e Diddy.

Além disso, o juiz Arun Subramanian, magistrado no caso, teria se surpreendido com a quantidade de itens na lista de possíveis nomes e locais que auxiliariam no processo. O mediador ter feito uma analogia ao filme Senhor Dos Anéis, dizendo que a extensão do questionário era longa assim como os filmes.

Vale lembrar que o julgamento está com previsão de durar em torno de oito semanas. P. Diddy está sendo acusado de tráfico e abuso sexual após diversas mulheres soltarem informações em 2024.