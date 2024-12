Rodrigo Capel consolida chapa única para presidência da Câmara

Rodrigo Capel (PSD) será o único candidato na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Diadema para o biênio 2025-2026. A chapa encabeçada por ele foi protocolada nesta terça-feira (31) e será submetida à votação no dia 1º de janeiro, após a posse do prefeito eleito, Taka Yamauchi (MDB), da vice-prefeita, Andreia Fontes (PL), e dos vereadores da nova legislatura.

Capel garantiu o apoio de diversas bancadas no início de dezembro, incluindo PT, PSD, PV, PSB, União Brasil e Republicanos, consolidando uma ampla base de alianças para viabilizar sua candidatura.

A composição da chapa única para a mesa diretora é:

Presidente : Rodrigo Capel (PSD)

: Rodrigo Capel (PSD) 1.º Vice-Presidente : Cícero Antônio da Silva (PSB)

: Cícero Antônio da Silva (PSB) 2.º Vice-Presidente : Francisco Gonçalves Nogueira Júnior (PP)

: Francisco Gonçalves Nogueira Júnior (PP) 1.º Secretário : Lucas Almeida Gomes (União Brasil)

: Lucas Almeida Gomes (União Brasil) 2.º Secretário : Talabi Ubirajara Cerqueira Fahel (PV)

: Talabi Ubirajara Cerqueira Fahel (PV) 3.ª Secretária: Fernanda Silva Durães (MDB)





Vale ressaltar que o consenso para a formação de chapa única na eleição da mesa diretora na Câmara de Diadema tem sido uma prática constante, reforçada em gestões anteriores como as de Orlando Vitoriano (PT) no biênio 2023-2024 e Josa Queiroz (PT), no biênio 2021-2022. Desta vez, porém, com a impossibilidade de reeleição do prefeito José de Filippi Júnior (PT), a bancada petista ficou de fora da composição da mesa diretora.

Agora, com a ausência de outras candidaturas, a eleição da mesa diretora deve confirmar o nome de Capel como presidente. Ao receber apoio da bancada petista, ele destacou que seu papel será de adotar postura de diálogo. “Queremos ser um Legislativo no qual todos tenham voz. Não tem dois lados, há um único: o da instituição”, ressaltou, na época.

Ele ainda havia garantido uma boa relação com o governo de Taka. "Queremos ter uma boa relação com o prefeito. Nosso objetivo é o avanço de Diadema. De nossa parte, o diálogo estará sempre aberto”, afirmou.