Rei Charles III lamenta morte de Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos: Grande tristeza

O Rei Charles III foi um dos líderes mundiais que lamentou a morte de Jimmy Carter, 39º presidente dos Estados Unidos, que ficou no poder entre os anos de 1977 e 1981. O político morreu aos 100 anos de idade. Diante da triste notícia, o governante do Reino Unido prestou suas condolências e fez uma homenagem através das redes sociais.

Em um comunicado compartilhado no perfil oficial da Família Real Britânica no X, antigo Twitter, Charles começou escrevendo:

Foi com grande tristeza que soube da morte do Presidente Carter. Ele era um servidor público comprometido e dedicou sua vida a promover a paz e os direitos humanos.

Em seguida, o rei mencionou o encontro que tieram durante a visita feita por Jimmy à Inglaterra no ano em que subiu ao poder. Segundo informações da revista People, o ex-presidente foi à Londres para comparecer à Cúpula do G7 e, no mesmo ano, visitou o Palácio de Buckingham para se encontrar com a Rainha Elizabeth II e o Príncipe Philip.

Sua dedicação e humildade serviram de inspiração para muitos, e lembro com grande carinho de sua visita ao Reino Unido em 1977.

O monarca finalizou dizendo:

Meus pensamentos e orações estão com a família do Presidente Carter e o povo americano neste momento.