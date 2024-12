Santo André. A mãe do Grande ABC. Todo louvor a João Ramalho. Uma nova numeração. Contradições históricas

São Bernardo ficou com o 20 de agosto – dia do padroeiro – e as duas cidades, na fase contemporânea, iniciada em 1º de janeiro de 1948, optaram por uma nova numeração das suas legislaturas, mesmo sem se esquecer do fundador da Vila de Santo André da Borda do Campo, João Ramalho.

Desde 1936 sem eleições diretas, o eleitor do nascente ABC finalmente vai às urnas em 9 de novembro de 1947. São duas cidades apenas, das sete atuais.

Em Santo André, com abrangência sobre a linha São Caetano, Utinga, Santo André (sede), Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande (futuro da Serra) e Paranapiacaba, vencem os comunistas, prefeito Armando Mazzo à frente.

Em São Bernardo, abrangendo Diadema e Riacho Grande, vitória do médico Eduardo Fornari.

Em 1º de janeiro de 1948, quem toma posse em Santo André é o cartorário Antonio Flaquer, filho do senador Flaquer, já que o vencedor nas urnas, o marceneiro Mazzo, teve a sua candidatura impugnada pela justiças eleitoral. Argumento: a sigla PST, emprestada aos comunistas, teria registro irregular.

SANTO ANDRÉ

O Município de Santo André (ex-São Bernardo) inicia, em 1948, uma fase política que vem até os dias atuais, sem interrupção. E ao invés de se reportar às eleições anteriores, da Velha República e o pleito único de 1936, uma contagem nova é realizada.

Os anais registram que os vereadores eleitos em 1947 formariam a I Legislatura (1948-1951), o que de fato ocorreu. Uma incoerência, pois Santo André sucedia ao antigo Município de São Bernardo, cujas eleições municipais, iniciadas em 1892, somavam 15 edições.

Hoje, oficialmente, seria a posse dos eleitos no pleito municipal número 34 da história andreense. Os anais, no entanto, dirão que os empossados farão parte da Legislatura nº 19 - a cidade está atualmente na 18ª legislatura, que teve início em 2021 e termina em 2024.

“Celebrar os 130 anos da Câmara Municipal de Santo André é relembrar a história da nossa cidade. Mais de um século de atuação, sob o exercício de implantar leis que melhorem a vida da nossa gente”, declarou o prefeito Paulo Serra em 2022, em matéria distribuída pela Assessoria de Comunicação do Município ( * ).

GALERIA INCOMPLETA

Estava correto o prefeito. Como correto esteve a Câmara ao inaugurar, no saguão de entrada do Legislativo, a galeria do ex-presidentes da Câmara, desde os tempos de São Bernardo.

Um fato a mais: quando da inauguração do novo edifício da Câmara, no Centro Cívico de Santo André, foram entregues às famílias dos antigos presidentes os retratos a óleo que emolduraram a Câmara no seu endereço anterior, à Rua Coronel Oliveira Lima. Justificativa: não havia onde expor os imensos retratos dos antigos dirigentes na nova e moderna casa.

Resultado prático: a galeria dos ex-presidentes ressente-se da falta de imagens de alguns ex-presidentes, cujas fotos não foram localizadas e que os retratos a óleo a completaria. Desconhece-se o paradeiro dos antigos retratos.

ALMANAQUE

A Câmara Municipal de Santo André editou dois livros com a biografia dos vereadores, num trabalho em que esteve à frente esta página Memória. No total, 279 vereadores biografados.

O Almanaque reeditado (nº 2) alcança a 14ª Legislatura (2005-2008). Para ser atualizado, seria preciso uma edição que contemplasse os parlamentares das cinco legislaturas seguintes, até os dias atuais, com as biografias dos mais recentes vereadores.

===========================

( * ) Em todo o Grande ABC foram realizadas 44 eleições entre 1892 e 2024, pois apenas a partir de 1972 os pleitos das sete cidades passaram a ocorrer no mesmo dia, mês e ano.

Crédito do logo 0 – Projeto Memória

ALMANAQUE . Biografia de 279 vereadores de Santo André: faltam os das cinco últimas legislaturas

Crédito da foto 1 – Acervo: Aparecida Recchi

SANTINHOS . Nas eleições de 1988 em Santo André o PTB lançava José Amazonas candidato a prefeito e José Carlos Brunoro a vice, com um belo time de postulantes à Câmara Municipal. A vitória coube aos petistas Celso Daniel e José Cicote. A memorialista Aparecida Recchi guardou os chamados santinhos, oferecendo o seu trabalho à esta página Memória. Total: 22 painéis como este, com candidatos de várias siglas

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 30 de dezembro de 1994 – Edição 8897

MANCHETE – Governo ameniza arrocho ao crédito.

Banco Central reduzia de 30% para 27% compulsório sobre os depósitos a prazo e estimava injeção de 1.5 bilhão de reais no mercado em janeiro (de 1995).

O PRESIDENTE E O REI – Na capa do Diário , uma foto do presidente eleito Fernando Henrique ao lado de Pelé, futuro ministro extraordinário de Esportes.

A posse de FHC seria no domingo seguinte, 1º de janeiro.

CINEMA – O cineasta Atílio Santarelli, de São Caetano, recuperava filmes antigos de Mauá – as mais antigas imagens animadas mauaenses.

São tomadas cinematográficas referentes às décadas de 1950 e 1960 feitas pelo imigrante alemão Hans Gerber, residente em Mauá.

Quanto à Atílio Santarelli, trata-se de um profissional idealista que há décadas se preocupa com a memória audiovisual da sua São Caetano, em particular, e do Grande ABC em geral.

ARTIGO – Professor Luiz Roberto Alves escrevia um texto hoje clássico: “O educativo-cultural nos sete municípios”.

EM 30 DE DEZEMBRO DE...

1914 - Joaquim Mariano Ribeiro nascia em São Bernardo. Viveu sempre no Centro da antiga Vila de São Bernardo. Sua casa, na Rua Marechal Deodoro, preservou antigos costumes, como a do poço raso no quintal, os canteiros de verduras, legumes e ervas medicinais, o fogão à lenha.

1954 - Arthur Gonçalves de Souza Júnior renuncia ao mandato de vereador em Santo André para assumir o mandato de prefeito de Ribeirão Pires na instalação do Município em 1955. Foi o primeiro prefeito de Ribeirão Pires e dirigiu a cidade até 1958.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ Em 30 de dezembro fazem aniversário 62 municípios, 16 em São Paulo: Barrinha, Brejo Alegre, Caiabu, Canas, Charqueada, Divinolândia, Florínia, Glicério, Icém, Igaratá, Ipiguá, Lupércio, Nova Europa, Platina, Riversul e Vargem.

