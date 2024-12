Otávio Mesquita sofre assalto à mão armada e desafa: Sensação horrível

Otávio Mesquita usou as redes sociais para fazer um alerta aos seguidores e amigos, depois de ser assaltado à mão armada no último dia 27, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo.

Através do Instagram, o apresentador do SBT deu detalhes sobre como aconteceu o crime e afirmou que colocaram o revólver em seu cabeça. Na legenda da publicação, começou dizendo que apesar de assustado, estava bem:

Fui assaltado à mão armada pela segunda vez. Meus amigos, estou bem, um pouco assustado ainda. Mas, não poderia deixar de alertá-los.

Relatando como tudo aconteceu, explicou que estava saindo da farmácia, quando foi abordado por um criminoso:

Ele esperou eu sair da farmácia, anunciou o assalto e levou o meu relógio. Colocaram o revólver na minha cabeça, mantive a calma e entreguei o que ele pediu. Sensação horrível.

No fim do alerta, Otávio Mesquita ainda escreveu:

Infelizmente, final de ano é sempre assim. Fiquem atentos, não saiam de moto ou com objetos de valor. Tomem MUITO cuidado!