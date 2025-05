Festival Multicultural de Santo André terá primeira edição na Fundação Santo André

Santo André traz nesta semana duas edições do tradicional Festival Multicultural. A novidade é que uma delas ocorre nesta quarta-feira (7) pela primeira vez nas dependências da Fundação Santo André, após a Prefeitura firmar parceria com a instituição de ensino.

Esta edição do Festival Multicultural de Santo André na Fundação Santo André funcionará das 9h às 13h e das 18h às 21h e traz cerca de 30 expositores de artesanato, doces, brechó e cosméticos naturais, por exemplo. O evento será realizado no prédio da Fafil do centro universitário.

Já no sábado (10), das 11h às 18h, é o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes que recebe o Festival, reunindo empreendedores criativos e produtores locais dos mais variados segmentos da economia da cultura da cidade. Estarão presentes expositores de brechós, vestuário, artes plásticas, artesanato, decoração, produtos de Cambuci, entre outros. Às 15h haverá apresentação dos alunos da School of Rock de Santo André.

Festival Multicultural de Santo André

Criado em 2018, o Festival Multicultural é desdobramento do projeto Santo André de Múltiplos Tons. A partir de demanda da sociedade civil, teve início um processo colaborativo que resultou no projeto.

Trata-se da potencialização da produção de artesãos, artistas e agentes culturais dos mais diversos segmentos através de capacitação técnica e fornecimento de estrutura para realização periódica do Festival.

Serviço

Festival Multicultural de Santo André

Data: 7/5/25 (quarta)

Horário: das 09h às 13h e das 18h às 21h

Local: Prédio da Fafil - Fundação Santo André

Endereço: Avenida Príncipe de Gales, 821, Prédio da Reitoria, Vila Príncipe de Gales

Entrada gratuita

Data: 10/5/25 (sábado)

Horário: das 11h às 18h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada gratuita